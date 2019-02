Ola de solidaridad por los niños saharauis en Zalamea

Aprovechando la campaña de Caravana por la Paz, destinada al envío de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis situados en el desierto de Tinduf se ha solicitado a los clubes deportivos de Zalamea la donación de equipamiento deportivo para su utilización en los campamentos y centros educativos , tanto para población escolar como para adultos. La recogida del material se realizará en Dossier Servicios en la calle El Caño, 3. Según las ONGS que trabajan en el territorio, las condiciones han mejorado en los últimos tiempos gracias a la solidaridad de las distintas entidades, principalmente españolas que colaboran con el pueblo saharaui, no obstante, la situación dista mucho de ser aceptable para practicar deporte con una mínima calidad.

En muchísimas ocasiones no existe ningún tipo de material deportivo, y se tiene que contar con la buena voluntad de algún alumno que quiera llevar algún balón que le regalaron cuando vino a España en verano durante el programa de vacaciones en paz. Las mujeres juegan a voleibol con balones de fútbol, ya que no disponen de ningún otro tipo de material. Es de destacar que el número de clases de Educación Física a la semana es de una sola sesión, y en bastantes ocasiones esta no se puede impartir por la ausencia de materiales y de instalaciones mínimas.

La inmensa mayoría de los jóvenes y niños juegan a los diferentes deportes descalzos, ya que no tienen zapatillas deportivas, y los zapatos que tienen los intentan reservar. Las mujeres practican deporte con la melfa característica saharaui porque no cuentan con chándal ni ningún otro tipo de ropa deportiva. En muchas ocasiones se tienen que suspender acontecimientos deportivos por la carencia de material apropiado, o por no disponer de ningún tipo de transporte para que los diferentes equipos puedan trasladarse al lugar de la competición.