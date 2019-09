Monteagudo: "Ganar ayuda a corregir, la semana se afronta de otra manera"

El Recreativo de Huelva venció esta tarde por tercera jornada consecutiva mostrando el trabajo en progresión que se está llevando a cabo en los vestuarios. Con goles de Carlos Martínez y Alberto Quiles, quien cuajó un auténtico partidazo, el conjunto onubense suma doce puntos en los seis partidos de liga que se han jugado hasta la fecha.

En rueda de prensa, Alberto Monteagudo se mostró contento con el resultado, si bien afirmó que "los resultados no van a llegar siempre si los partidos se juegan a rachas". "Mejor ganar con portería a cero para afrontar la semana de entrenamiento, pero ganar el partido no me va a esconder para decir que hace falta mejorar en cuanto a movilidad y pérdidas de balón que no eran justificadas", comentaba el albaceteño.

"Los partidos son muy difíciles, da igual que sea en este campo o en cualquier otro. En 2ªB si el rival se cierra hay que circular más rápido para generar espacios, algo que nos está costando por lo que tenemos que intentar mejorarlo", destacaba el entrenador del Decano, a la vez que señalaba el impacto de las ausencias de siete jugadores que ve como "posibles titulares", haciendo mención especial a Quique Rivero. Por otro lado, quiere que el Recreativo sea "más protagonista de los partidos" y que "asuma menos riesgos".

Monteagudo expresó alegría afirmando que hoy el conjunto onubense ha hecho algo digno de los equipos grandes al ganar un partido "sin ser capaces de jugar muy bien" gracias a "chispazos de jugadores como Chuli o Quiles". Al primero lo considera un jugador "muy dañino para los rivales porque es capaz de anticiparse a las acciones y lindar con el fuera de juego", mientras que del goleador Alberto Quiles destaca su conducción "poco común en esta categoría", además de pedirle que "se involucre al máximo sin balón".

Al ser preguntado por su jugador Gerard Vergé, el técnico señaló que "se le hará un tac ya que ha sufrido un duro golpe en la cabeza y estuvo un largo rato con mareos". Por otra parte resaltó el cambio de Óscar por Cera, con el que buscaba llegar de área a área gracias a sus potentes centros, por lo que afirmó que el cambio era "más para atacar que para defender".

Finalmente, Monteagudo daba su opinión por el tercer puesto resultado de la victoria: "Parece que tenemos fragilidad sin balón, y aunque hayamos ganado los tres últimos encuentros con la portería a cero, somos exigentes y queremos mejorar. Con 15 jugadores nuevos, algunos procedentes de otras categorías es muy difícil conjuntar a un equipo tras sólo seis jornadas disputadas".