El Moguer Rugby Union se proclama campeón de la Liga Amateur de Rugby

El Moguer Rugby Union se ha llevado la palma en la Liga Amateur de Rugby. El equipo onubense se impuso en semifinales al CAR Dragones de Zafra y en la final al San Roque Rugby Club en un partido muy ajustado, por lo que el conjunto moguereño se alzó con el título.

La semifinal contra el CAR Dragones de Zafra comenzó de forma tranquila. Hasta el minuto 22 de partido no hubo ninguna anotación por parte de ningún equipo, cuando los dragones se adelantan dejando el marcador 0-7, en el minuto 29 el conjunto moguereño aprovecha un golpe de castigo para tirar a palos y conseguir tres puntos de la mano de nuestro apertura Michael Kelly, quedando el marcador en el descanso 3-7.

Este marcador se mantuvo hasta el último minuto de partido, cuando tras castigar a la delantera del equipo rival en su línea de ensayo, el Moguer consigue anotar con el ensayo de Alejandro Verges López y transformar gracias a Michael Kelly. Dejando el marcador final en 10-7 consiguiendo así la victoria y clasificándose para la final, un partido muy igualado y competido hasta el final por ambos equipos.

La final de la liga enfrentaba entonces al Moguer Rugby Union y San Roque Rugby Club. Arranca el partido y ambos equipos comienzan muy igualados. En el minuto 14 ensaya y transforma el equipo gibraltareño dejando el marcador 0-7, no por mucho tiempo. El Moguer usa su superioridad en delantera para castigar al rival por medio de pick and go consigue anotar el primer ensayo Iván Calavia Carrasco en el minuto 18. El Moguer no consigue transformar este ensayo consiguiendo solo cinco puntos y dejando el marcador 5-7 antes del descanso.

En la segunda parte inicia recibiendo San Roque, el oval sale y el Moguer consigue sacar una touch cerca de la línea de ensayo rival, con una jugada improvisada el conjunto moguereño consigue anotar de nuevo de la mano de Iván Calavia Carrasco y transformar gracias a Tomás Soria, dejando el marcador en 12-7 para Moguer. No dura mucho tiempo este marcador, ya que San roque consigue ensayar y transformar poco después, volviendo a poner en aprietos al equipo moguereño con un marcador de 12-14.

Siguiendo en el transcurso del partido ambos equipos intentan ensayar sin resultado, el Moguer consigue aprovechar un golpe de castigo para pedir tiro a palos y conseguir tres puntos, con todo éxito lo consigue Tomás Soria dejando el marcador 15-14 para el Moguer Rugby Union que consiguió mantener este resultado hasta el final del encuentro, proclamándose así campeón de la Liga Amateur Rugby 2023/24.