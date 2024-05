El Moguer Rugby Union peleará por la primera posición de la Liga Amateur de Rugby

El Moguer Rugby Union se juega este fin de semana la temporada. Lo hará en Extremadura, concretamente en Zafra, donde se jugará el primer puesto de la Liga Amateur de Rugby 23/24. Allí se medirá al conjunto local, el C.A.R. Dragones de Zafra, por un puesto en la final. La otra semifinal la conforman San Roque y Bucaneros.

Precisamente será este partido quien abra la jornada el sábado a las 10:00. Una hora más tarde, a las 11:00, o hará el Moguer Rugby Union. A las 12:00 se disputará la final que determine al campeón entre los ganadores de ambas semifinales.

No serán los únicos choques que se celebren el sábado. El rugby femenino también será protagonista con un partido de rugby seven a las 12:45, el tercer y cuarto puesto a las 13:00 y otro partido de rugby seven a las 13:45.

Además, por la tarde se celebrarán el resto de duelos con un triangular entre los últimos clasificados. Arlequines Gigantes y Bosones se medirán a las 15:00, repetirá Bosones a las 16:00 contra Andújar y se cerrará la jornada a las 17:00 con el Andújar-Arlequines Gigantes.