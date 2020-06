Mario Rodríguez seguirá en La Palma

El pasado jueves se reunieron la directiva de La Palma con Mario Rodríguez y su cuerpo técnico para sellar la renovación del entrenador gallego una temporada más al mando del conjunto condal. La primera toma de contacto presencial sirvió para planificar la nueva temporada, donde seguramente se haya hablado tanto de las posibles incorporaciones para reforzar al equipo palmerino de cara al regreso a la Tercera División como del formato del próximo campeonato, que aún sigue siendo una incógnita, ya que de dicha conformación, uno o dos grupos, aforo y otras incertidumbres de cara a la próxima temporada, dependerá no sólo la planificación deportiva, sino también la económica. La Palma realizó un comunicado en el que comentó que se abre “una nueva temporada ilusionante tanto para directivos, cuerpo técnico, jugadores y sobre todo para nuestros aficionados”.

La Palma ya ha comenzado a negociar con varios jugadores para reforzar su plantilla, así como ha comunicado a la mayoría de jugadores de su actual plantel con los que cuenta de cara a la próxima campaña. Entre los objetivos del club palmerino se encuentra el central Andrés, que la pasada campaña jugó en la Lebrijana, pero que es de La Palma y ya jugó con el combinado del Condado en Tercera División; y el delantero Juan Carlos Acosta, ex del Almonte y actual jugador del Rociana, que se ha convertido nuevamente en el pichichi de Primera Andaluza y que La Palma considera que sería una buena incorporación para su ataque.

Por otro lado, el otro representante onubense en el Grupo X de Tercera División en la próxima temporada, el San Roque de Lepe, ha decidido no renovar a Miguelito. El talentoso mediapunta onubense se ha comprometido con el Atlético Porcuna, conjunto que compite en el Grupo IX, también de Tercera División. El canterano del Recreativo se despidió a través de las redes sociales del San Roque diciendo que “después de dos años toca decir un hasta pronto, jamás un adiós, a un club que me ha tratado muy bien, unos compañeros increíbles que, más que compañeros, me llevo como amigos y a una afición que en las peores ha estado al pie del cañón. Gracias, siempre aurinegro.