La Palma, un ascenso inesperado

La Palma ha vivido esta temporada una de sus páginas más gloriosas en su centenaria historia con el retorno del equipo a la Tercera División, poniendo así la guinda a una sensacional campaña en la División de Honor. El conjunto condal, en un brillante final de temporada (la liga se suspendió el 8 de marzo) se hizo con la tercera plaza que le permitía dar el salto de categoría.

Su presidente es José Manuel Domínguez, que no ha podido estrenar mejor su mandato, ya que en su primer año ha logrado un ascenso inesperado.

La plantilla la forman Juan Aguilar, David Alcalde, Manuel Jesús Calle, Francisco Caraballo, Manu Cruzado, Daniel Delgado, David García, José Luis Gil, Álvaro Jiménez, Manuel Suárez, Antonio Vázquez, Carlos y Juan Manuel Lagares, Juan Manuel Martínez, Sergio Navarro, Juanjo y Alejandro Pérez, Álvaro Prieto, Javier Roldán, Miguel Ángel y Alberto Sánchez y José David Segura, entrenados por Mario Rodríguez.

“La temporada anterior se marchó el presidente y me presenté muy tarde porque veía que el equipo se quedaba sin mandatario; me costó dar el paso al frente pero ha merecido la pena”. “Cuando comenzamos la liga el objetivo era mantener la categoría”, asegura José Manuel Domínguez.

La clave del éxito ha estado “en la confianza que hemos tenido tanto la directiva como el cuerpo técnico y los jugadores, junto con el apoyo de los socios, que han ayudado todo lo que han podido. Al principio arrancamos regular tirando a mal, apenas ganábamos en casa, teníamos problemas de lesiones y estábamos cortos de futbolistas, pero siempre creímos en nuestras posibilidades”.

Un final pletórico para La Palma con 9 victorias, 2 empates y una derrota en las doce últimas jornadas

La Palma ha ido de menos a más durante la liga. “En noviembre perdimos en Espiel por un penalti injusto y a partir de ahí el equipo reaccionó de forma sobresaliente y de los 12 últimos encuentros ganamos 9, empatamos 2 y perdimos uno. Llegamos a ponernos segundos, pero perdimos en Chiclana y bajamos a la tercera plaza; en ese momento se suspendió la competición y nos encontramos con el premio del ascenso”.

La buena trayectoria del equipo condal invitaba al optimismo: “Estoy convencido de que si se hubiesen jugando las 9 jornadas que faltaban habríamos estado arriba en la clasificación porque La Palma tenía una dinámica muy buena, estábamos en línea ascendente, dejando muy buenas sensaciones”, destaca el presidente del club condal.

Ahora toca confeccionar un nuevo proyecto. “Lo primero es esperar a ver cómo evoluciona esta situación, saber qué va a ocurrir. En cuanto al presupuesto creemos que será el doble del del División de Honor; este año el Ayuntamiento nos ha ayudado con el 33% del presupuesto más los desplazamientos fuera de Huelva y también contamos con empresas de la localidad; y en lo deportivo el salto es importante porque Tercera es una liga nacional con jugadores de mucha categoría, pero nosotros también los tenemos y haremos un equipo para que La Palma esté a la altura de donde debe estar, seguro que será competitivo”.

Toda la plantilla acaba contrato el 30 de junio. "Sabemos con quién queremos quedarnos", afirma Domínguez

Un pilar importante debe ser Mario Rodriguez, el técnico que ha logrado el ascenso. “Hemos hablado por teléfono con él y queremos que se quede, pero tenemos que vernos cara a cara y sentarnos; él está en Sevilla y de momento no se puede desplazar, esperaremos que venga a La Palma y hablaremos del proyecto”.

El mandatario apuesta por la continuidad, aunque toda la plantilla termina contrato el 30 de junio y algunos jugadores serán tentados por otros clubes. “Contamos con 12 jugadores de aquí y del resto la mayoría son de Sevilla. En esta categoría se firma por un año; sabemos con quiénes queremos quedarnos y cuando llegue el momento se abordará el tema”.

Con la creación de la Segunda B, la Tercera “perderá futbolísticamente algo, pero para nosotros es un lujo estar en esta categoría. De momento hay mucha incertidumbre; se está hablando de empezar en octubre con dos subgrupos, pero todavía queda mucho por delante; los futbolistas estarán meses sin pisar el terreno de juego, es mucho tiempo de inactividad y la pretemporada tendrá que ser más larga. Por ahora creo que hay 21 equipos; yo prefiero que no sea impar y si tiene que subir el Atlético Onubense, encantando. También estará como representante onubense el San Roque y entre todos tenemos que ayudarnos”.

Domínguez también destaca el apoyo que ha tenido en la grada: “La afición se ha volcado con el equipo, tenemos 800 socios y metemos cada domingo a más de 1.000 personas en el campo, y eso en División de Honor es complicado”.

No veo al equipo jugando a puerta cerrada. Si la liga tiene que empezar en enero, habría que esperar"

El presidente del club condal tiene claro que no se debería jugar a puerta cerrada. “Yo no veo al equipo jugando sin público. ¿Cómo vas a hacer un presupuesto sin socios? ¿Cómo le voy a pedir a alguien dinero para un carnet si no va a poder disfrutar con su equipo? Habrá alguno que pague, pero con eso no vamos a ningún lado. Tampoco habría taquillas, cantina... Entiendo que la situación es grave, con muchos muertos, pero no es solución jugar a puerta cerrada. Si la liga tiene que empezar en enero, habría que esperar, pero que arranque con gente en las gradas”.

Por último, espera celebrar el ascenso como se merece. “Para mi ha sido llegar y besar el santo, porque ha sido ascender en siete meses, ha sido como si me tocara la lotería. El sábado, cuando recibimos la circular, llamé a mi directiva y lo celebramos como pudimos, tomando cervezas con mascarillas y retirados. Esperemos que la situación mejore y podamos juntarnos directivos, jugadores de La Palma y los de Sevilla para celebrarlo por todo lo alto”.