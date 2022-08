La estadounidense Mariah Lee refuerza la delantera del Sporting Club de Huelva

La delantera estadounidense Mariah Allison Lee (Covington, 30/6/1996) refuerza el ataque del Sporting Club de Huelva. Se trata de una delantera que procede del F.C. Nordsjælland danés también ha jugado en otros clubes como el Celtic de Glasgow, OL Reign o F.F. Lugano.

Lee, que destaca por su conducción de balón, regate, velocidad y gol, se define como una delantera que a la que le gusta "tener la pelota en mis pies. Espero marcar muchos goles y ayudar al equipo a que gane muchos partidos".

La jugadora, nacida en el estado de Washington, se decantó por el equipo de Antonio Toledo porque "el Sporting de Huelva tiene grandes ambiciones para esta temporada, quiere ganar muchos partidos y espero ayudar al equipo a conseguirlo. Tengo mucha experiencia, he jugado en los Estados Unidos y en muchos países de Europa, y estoy emocionada por ayudar al equipo a lograr sus objetivos".

Además, ve un gran paso para su carrera arribar a la liga española, ya que el fútbol de nuestro país se adapta a su estilo de juego, que dice que le encanta: "Estoy emocionada por jugar en España especialmente por el estilo de juego que todos tenéis de tener el balón en los pies, combinaciones, un juego creativo, me gusta de verdad mucho ese estilo. He tenido entrenadores españoles y simplemente viendo fútbol español he ido creciendo. Y estoy realmente preparada para aprender de todos vosotros y, al final, jugar de un modo que sea emocionante y divertido de ver".

La flamante delantera sportinguista está esperando completar los trámites burocráticos para viajar a Huelva y unirse al plantel: "Me muero por viajar a España y unirme al equipo, espero estar allí lo antes posible para estar en el campo y conocer a todos los aficionados y... ¡no puedo esperar más! Espero estar allí pronto. ¡Tengo muchas ganas de veros a todos!".