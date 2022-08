El Sporting tiene la plantilla casi cerrada a falta de dos fichajes que están muy avanzados

El entrenador del Sporting Club de Huelva, Antonio Toledo, analizó las novedades que presenta esta nueva pretemporada, con un "cuerpo técnico casi la mayoría de la pasada temporada; hemos incorporado un fisio nuevo y también una persona como tercer entrenador, traductor del equipo, que esa figura no la teníamos el año pasado, pero el resto los mismos".

Lo que sí se ha renovado en buena medida es el plantel del conjunto onubense: "prácticamente el cincuenta por ciento de la plantilla es nuevo. Estamos acostumbrados a renovar mucho el plantel cada temporada pero sabíamos que eso iba a ocurrir, hemos trabajado muy rápido, desde el mes de abril, mayo, hemos estado haciendo gestiones y prácticamente la plantilla está casi al completo exceptuando dos incorporaciones que tenemos ya casi cerradas", y con las que "quedará la plantilla cubierta" y formada por 21 futbolistas.

En cuanto a las dificultades para conformar ese plantel, "la verdad es que el margen nuestro económico nos lastra muchísimo, el mercado ahora mismo del fútbol femenino ha crecido mucho, cualquier futbolista ya te cuesta trabajo incorporarla por tema económico pero nos hemos movido rápido, hemos cerrado incorporaciones incluso en el mes de mayo y después también el excelente papel del equipo en la Copa de la Reina también invitaba a que a las futbolistas les apeteciesen venir al Sporting. Siempre te queda la sensación de que hemos podido traer alguna jugadora que al final no ha podido venir, pero yo estoy satisfecho con las incorporaciones".

El objetivo esta campaña no es otro que seguir con el espíritu de lucha para quedar lo más arriba posible en la liga, y llegar lo más lejos posible en el resto de competiciones en juego: "la temporada pasada, sobre todo la segunda vuelta, fue muy buena; el equipo perdió muy poquitos partidos y siempre competía con todo, incluso en la primera vuelta cuando no ganábamos. Es el gen del Sporting, el siempre pelear, siempre luchar, ponérselo difícil al rival. Es nuestra seña de identidad y yo ya les he comentado a ellas en las primeras sesiones que eso es lo que yo quiero que siga siendo el Sporting, un equipo que se caracteriza sobre todo por ese espíritu de lucha que tienen las futbolistas cuando visten esta camiseta".

Y es que el comienzo de la nueva temporada viene marcado por la explosión que tiene el balompié femenino en las últimas fechas: "Es evidente el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino, sobre todo el último año. Ya de cuatro o cinco años para acá venía creciendo pero el último año ha sido definitivo. La asistencia de público se ha incrementado muchísimo en competiciones como la Champions, como ahora la Eurocopa, incluso en partidos de liga; yo pediría a ver si en Huelva nos damos cuenta que estamos ahí, que estamos en esa elite, privilegiados ahora mismo de ser uno de esos 16 equipos que están en la Primera División y tenemos que aprovecharlo porque sería triste que no siguiéramos ahora mismo en ese carrusel que marca la Primera División".

A pesar del reciente convenio con el Recreativo de Huelva para la mejora y el uso de sus instalaciones para el Sporting Club de Huelva, el primer equipo ha comenzado la pretemporada en el campo municipal de Pérez Cubillas, ya que la ciudad deportiva aún no está disponible: "Las obras todavía están sin empezar, estamos esperando ya que el Consejo Superior de Deportes ingrese estas subvenciones que le ha concedido a todos los equipos de la Primera División para infraestructuras y para mejoras de instalaciones, y esperemos que esto se produzca cuanto antes para que el equipo sobre todo pueda entrenar y jugar en campos de césped natural, que esto marca muchísimo el día a día de las jugadoras".

Y es que el cambio de tipo de superficie no es lo ideal para la preparación del equipo: "entrenar aquí el césped artificial y luego jugar en el Colombino no es lo suyo. Lo idea es entrenar en césped natural para que tú puedas después jugar en un escenario como ese".