La Media Maratón Pinares de Cartaya abre el Circuito Provincial

El novedoso Circuito Provincial de medias maratones Huelva Series XCMM 2019 ya prepara su prueba inaugural para el próximo día 16 de marzo. Se estrenará con la I Media Maratón Pinares de Cartaya sobre un circuito de 51 kilómetros que partirán desde el polideportivo cartayero.

Estas pruebas de media distancia y no de excesiva exigencia son aptas para todos los deportistas a partir de la categoría cadete que estén dispuestos a disfrutar del ciclismo en plena naturaleza.

El CDC Cartaya dará la orden de salida a las 09:30 situando la meta en la Plaza Redonda.

La Federación Andaluza de Ciclismo informa que las inscripciones deben formalizarse de manera telemática (on line) antes del 14 de marzo abonando un importe de 10 euros los federados y de 20 euros lo no federados. Si se cierra el formulario con plazas disponibles de las 450 ofertadas, se permitirá realizar inscripciones el mismo día de la prueba, asumiendo un plus de 3 euros, en el horario de recogida de dorsales, de 08:00 a 09:00.

La organización entregará trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas a los cuartos y quintos puestos.

La Andaluza, en una nota de prensa, indica que este circuito de medias maratones presenta varias novedades con respecto a ediciones anteriores, como la implantación del sistema del dorsal único, con el que el participante tendrá en posesión única la placa de dorsal y número asignado para todas las pruebas que componen el circuito, lo que dará mayor agilidad al inicio de cada una de ellas. Tendrá un coste de 2 euros y se deberá adquirir junto a la inscripción de la primera prueba del circuito en la que se vaya a participar.

Por otra parte, en cuanto al sistema de puntuación, la clasificación individual se realizará adjudicando a los 50 primeros clasificados en cada prueba la puntuación preestablecida en una tabla de puntos. Además, para mayor emoción de las escuadras participantes, habrá clasificación por clubes con la suma de los puntos obtenidos por todos los participantes del club en cada una de las pruebas.

Asimismo, la normativa de este circuito establece, por primera vez, la confección de sucesivos cajones por orden de inscripción, tras el primer cajón de la parrilla de salida con los primeros de la general.