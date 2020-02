Manu Molina y Santi Luque, ante su pasado

Dos jugadores de la Balona, Manu Molina y Santi Luque, no extrañarán para nada el rival cuando el domingo (12:00) salten al campo para participar en el duelo entre Real Balompédica Linense y Recreativo. El primero además de exrecreativista es onubense y el segundo pasa más de puntillas sobre su etapa en el Decano, en la segunda mitad de la 2017-18.

Manu Molina no solo es el único onubense del equipo tras la marcha en el mercado de invierno de Álvaro Vega, sino un seguidor confeso del Decano, un sentimiento que aparcará durante unas horas en la matinal del domingo, porque es consciente de que la Balona no puede hacer concesiones si quiere disputar la Copa del Rey. “’Estamos con ganas de volver a casa, jugar ante nuestra afición y demostrar lo que hemos venido haciendo en estos últimos partidos”, reivindica con rabia en referencia a los dos últimos desplazamientos, a Cartagena y Marbella.

El centrocampista, en declaraciones a Radio Algeciras de la Cadena Ser, recalca la satisfacción que supuso para el vestuario dejar la puerta a cero el domingo en el campo del líder tras tres desplazamientos pecando de excesiva vulnerabilidad. “Lo necesitábamos”.

El onubense subraya la enorme competencia que existe en el vestuario, que está dando lugar a constantes rotaciones por parte del técnico, Antonio Calderón: “Cualquiera puede jugar, el míster está pudiendo cerrar los ojos, elegir un once y sabe que dará la cara, y eso es positivo para todos”.

Con respecto a su exequipo, al que reconoce que cada vez que puede sigue “por la tele” señala: “Estaba pecando de que no sacaba los partidos por pequeños detalles y eso le ha costado la salida de Alberto Monteagudo”. “Estoy convencido de que daremos la cara ante un gran equipo, un club histórico, que no nos lo va a poner nada fácil, pero necesitamos los tres puntos para poder seguir mirando hacia arriba”.

El paso de Santi Luque por el Decano quedó marcado por el enfrentamiento con un aficionado cuando se dirigía a la caseta tras haber sido expulsado en un duelo con el Cartagena. Parte de la grada entendió que el gesto del malagueño estaba destinado a todos los seguidores y el ahora futbolista balono tuvo incluso que dar explicaciones públicamente de lo sucedido. “Aquello está olvidado, más que pasado, yo me quedo con lo bueno de aquellos seis meses”.

“Para mí es un partido más, no le doy un contenido especial”, aclara. “Todos los encuentros son importantes y éste lo es, pero no más que el siguiente”. “Eso sí, no podemos perder de vista que se trata del Decano y que no solo tiene la historia que todos conocemos, sino que mirando jugador por jugador tiene una plantilla buenísima”, recalca. “Estoy seguro de que nos van a plantar cara”.

“Viene demostrando que tiene buen equipo, aunque al final solo nos quedamos con la clasificación, que en este caso engaña un poco porque ha perdido varios partidos por pequeños detalles”, insiste. “Lo que pasa es que se va a encontrar a una Balona que está muy bien”, advierte a los albiazules.”Hemos competido contra los mejores equipos del grupo y el empate en Marbella nos refuerza”. “Sobre todo me quedo con que este equipo, gane o pierda, tiene su identidad”, resalta.