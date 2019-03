Lozano dispara con fuego sobre algunos jugadores de Huelva

El exentrenador de la Olímpica Valverdeña, Alfonso Lozano, se ha despachado a gusto contra algunos de sus exfutbolistas, a los que acusa de ponerle “zancadillas” para conseguir que lo destituyeran, como así ocurrió en la noche del pasado lunes. Según el técnico sevillano, “había jugadores que no tenían relación conmigo, que no respetaban mis decisiones y que tampoco lo daban todo el campo. “Me han puesto trabas que he tenido que ir toreando por el bien del equipo”, aseguraba en el micrófono de Radio Valverde – Cadena SER.

Lozano se atreve a dar nombres: “Es muy complicado el grupo de Huelva. Cuando no juegan, no te lo ponen fácil. Si he tenido que sentar a Antón, Nacho o Güi, como esta semana, es porque creo que lo mejor para el equipo es que jugasen otros compañeros”.

“Cuando los resultados no llegan es más fácil echar al entrenador que a quince jugadores, pero se podría haber despedido a cuatro o cinco futbolistas y haber firmado a otros tantos con el compromiso y la implicación que te exige este club”, explicaba Lozano, quien lamentaba que el club hubiese elegido la primera de las opciones. El entrenador aconseja al presidente, Juan Corralejo, a hacer una limpieza en la plantilla para que no se repitan estos problemas: “Lo único que le he dicho a Juan es que mire a su alrededor porque es un club muy apetecible para entrenadores y jugadores, pero es imposible dominar ese vestuario, ya que te lo hacen todo muy complicado y la directiva los respalda”.

Cuenta Lozano que otros compañeros le advirtieron de esta situación, pero que quiso comprobar el problema en primera persona. Con él, ya son tres los entrenadores que han salido del club –Marco Fernández y Chemi- y han criticado al grueso de jugadores onubenses ante los medios de comunicación. Aún así, agradece el trato de la Olímpica y le desea la salvación.