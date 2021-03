Medalla de bronce para Laura García-Caro en Murcia en un Nacional de muchísimo nivel

La lepera Laura García-Caro conquista una brillante medalla de bronce en el Campeonato de España de 20 kilómetros marcha en un magnífico campeonato disputado esta mañana en Murcia con un enorme nivel de marcas, según destaca la Federación Española de Atletismo.

Una jornada matutina sobre el asfalto murciano para no olvidar en esta edición 2021 (el pasado año no se pudo celebrar por la pandemia) que regresaba con muchos alicientes al calendario nacional que ponía en juego no sólo los títulos absoluto y sub23 sino además mínimas para los Juegos Olímpicos de Tokio y la Copa de Europa de marcha que se celebrará en mayo en Podebrady (República Checa). Más y mejor imposible.

La prueba femenina, que se comenzó quince minutos más tarde que la masculina, hizo igualmente pronto la selección de las favoritas al triunfo; un cuarteto con presencia del trío español formado por María Pérez, Raquel González y Laura García-Caro, el mismo podio de hace dos años en Oropesa del Mar, acompañadas de la figura foránea de la guatemalteca Mirna Sucely Ortiz (1:28:31), récord sudamericano en esta distancia.

Las cuatro permanecieron juntas sólo el primer kilómetro pues inexplicablemente la plusmarquista sudamericana debió abandonar, posiblemente por problemas físicos dejando todo el protagonismo para el terceto español que permaneció unido por el paso del kilómetro 5 (22:33) con veinte segundos de ventaja sobre Julia Takacs, y ya más alejada Mar Juárez.

Pero en nada comienzan a irse hacia adelante la granadina y la catalana de la vigilancia de la lepera, que se queda a unos metros por detrás en un momento crucial para el devenir de la prueba con María y Raquel imponiendo un frenético ritmo que aventura, al igual que en los chicos, grandes marcas; juntas pasan aún dos kilómetros más pero María tiene ganas de mucho más y tal y como demostrara hace un mes en Sevilla sobre los 35 kilómetros, con una frecuencia enorme de zancada y braceo a la vez, la actual campeona de Europa se queda en solitario en busca de un nuevo título absoluto.

Así pasa el km. 10 en solitario (44:26) con Raquel a diecisiete segundos (44:53) y Laura a veintiséis (44:52), puestos que ya no cambiarán en los siguientes pasos; por el kilómetro 15 María aventaja en once segundos a Raquel (1:06:20 por 1:07.31) que no ha cedido más metros y la ve en la distancia, y de esta manera hasta meta con una triunfal María Pérez (Valencia Club Atletismo) llegando en 1:28:26 (su segunda mejor marca de siempre) para lograr su tercer título consecutivo en esta distancia, aventajando a Raquel González (F.C.Barcelona) (1:30:47) plata y mínima olímpica (1:31:00) para ambas, y a Laura García-Caro (Atmo. Ciudad de Lepe) (1:31:09) bronce, que se lleva al igual que sus compañeras el premio de mínima para la Copa de Europa de Marcha de Podebrady (1:34:00).

Tal ha sido el enorme nivel de marcas en ambas pruebas que ambos campeones han establecido nuevos récords del campeonato: en hombres Diego García Carrera mejorando el empate que mantenía con 1:19:52 Miguel Ángel López (2007) y Álvaro Martín (2015), y María Pérez destrozando la marca anterior de 1:29.51 de María Vasco en 2004.