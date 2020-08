José Manuel Domínguez, presidente de La Palma: "La polémica de los abonosf no tiene sentido"

“Esta polémica no tiene sentido”. José Manuel Domínguez, presidente de La Palma CF, ha salido al paso de las críticas que ha recibido el club por su campaña de abonados, que algunos consideran machista. El lema es 'Juntos somos más fuertes. ¡¡Hazte socio!!'.

El conjunto condal ha establecido unos precios de 75 euros para los adultos, 20 para las mujeres, 30 para los jóvenes, 10 para los niños y 45 para los pensionistas, según la tabla de precios oficial.

“Esta es una iniciativa que no es nueva (el poner más barato el precio del abono femenino), la viene poniendo en práctica el club desde hace muchos años, y no sé porqué le ha dado a la gente ahora por esta historia. Tenemos 105 años de historia y ni la junta directiva ni yo tenemos porqué igualar el precio de los abonos; el club ha tenido muchos presidentes y ninguno lo ha hecho”, destaca el presidente del club condal.

“Lo único que hemos hecho ha sido subir todos los abonos cinco euros, ya que el año pasado jugábamos en División de Honor y este año, al lograr el ascenso, lo haremos en Tercera. Es una decisión de la directiva y punto”, añade.

José Manuel Domínguez asegura que toda esta polémica “la ha generado gente que no tiene nada que ver con el club; ya sabemos cómo funcionan las redes sociales. Nuestros socios no nos han puesto ningún tipo de problemas ni han manifestado rechazo a la campaña de abonados”, afirma.

“Que miren lo que hemos hecho otros años, que esto (el poner un precio más asequible para las mujeres) no es de este año sólo, viene de muy atrás. No entiendo dónde está el problema, es que no tiene sentido. Para nada tiene ningún tipo de connotación machista la campaña, el que lo haya dicho no tiene ni idea ni sabe nada de La Palma. La pasada temporada tuvimos unos 600 abonados y más de 50 eran mujeres. ¡Ojalá se llenara el campo de mujeres para ver nuestros partidos!”, asegura para zanjar la polémica.

En lo deportivo, la plantilla del conjunto condal comenzó hace días los entrenamientos de pretemporada con la duda de qué pasará a corto plazo. “Hemos empezado a trabajar con muchas incertidumbres, al igual que el resto de clubes; estamos a la espera de lo que nos diga la Federación, porque aún no sabemos cuándo se iniciará la Liga”.