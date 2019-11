José María Pinzón se proclama campeón de España de halterofilia sub 15

El onubense José María Pinzón se proclamó el sábado en Madrid campeón de España sub 15 en halterofilia. Pinzón conquistó el título en la categoría de hasta 61 kilos, superando sus marcas personales, consiguiendo los 90 kg. en arrancada y 105 en dos tiempos, registros que le permitieron lograr la segunda mejor marca masculina del campeonato.

El joven José María está seleccionado por la selección española para ir el próximo mes de diciembre al Campeonato de Europa que se celebrará en Israel, dónde espera hacer muy buena competición para la cual se está preparando a fondo.

El onubense contribuyó al éxito de la selección andaluza en el Nacional, obteniendo el primer puesto por comunidades autónomas.

José María Pinzón, del club San Pablo de Sevilla, pero que entrena en Huelva, cuenta con un brillante palmarés a su corta edad, ya que ha quedado campeón de Andalucía júnior, campeón de España júnior, campeón de Andalucía absoluto, campeón de Andalucía sub 17, subcampeón de España sub 17 y campeón de Andalucía sub 15 en la categoría de hasta 61 kilos.