Jaime Álvarez: "Quiero correr para ayudar a los que ayudan"

Jaime Álvarez es un deportista onubense que tiene un claro objetivo en mente: "Ayudar a los que ayudan". Ese es el lema de su campaña social. A través de duras pruebas de maratón, Álvarez trata de dar voz a aquellas asociaciones y empresas que tengan como meta final el ayudar a determinados sectores de la población que no cuentan con el suficiente apoyo, principalmente relacionados con temas de salud y enfermedades, pero también aquellas organizaciones que "fomentan, de una forma u otra, un mundo mejor".

El principal motivo por el que el onubense concedió esta entrevista es precisamente el de llegar a más y más asociaciones para establecer un vínculo recíproco que permita por un lado dar visibilidad a la asociación y sus metas, y por otro conseguir que estas asociaciones ayuden en la medida que les sea posible a seguir con su labor divulgativa.

El siguiente reto en su afán por resaltar la labor de estas organizaciones tendrá lugar en Portugal. Mas concretamente, Jaime afirma encontrarse ante "la prueba más dura de mi carrera", una maratón de 1.001 kilómetros en total dividida en catorce días (a etapa por día) que comenzará el 18 de abril del próximo año en el norte del país vecino, en la ciudad de Miranda del Duero, y finalizará el 2 de mayo en el sur de la república lusa, en Montegordo.

"No puedo comparar la prueba de Portugal con ninguna otra que he realizado hasta la fecha, ya que este será sin duda el mayor desafío al que me he enfrentado nunca, de hecho la última que he corrido fue también en Portugal con una distancia de 281 kilómetros, ni mucho menos los 1.001 del próximo mes de abril", señala el maratonista.

En cuanto a la preparación física, Jaime realiza "acumulación de kilómetros para que el cuerpo se acostumbre a la distancia", además de "ejercicios de fuerza y resistencia, como la bicicleta", en el Parque Moret. Es el fin de semana cuando más tiempo para entrenar tiene, por lo que realiza "unos 30 o 40 kilómetros" esos días. Refiriéndose a la focalización del trabajo físico, admite que "trabajar las piernas es muy importante", aunque reconoce también que "es realmente necesario fortalecer el tronco y los brazos, que son los que te impulsan". Además, el onubense quiso destacar la "importancia de la preparación antilesiones", ya que una lesión muscular "puede echar al traste el trabajo de varios meses", y de los descansos, "una parte primordial del entrenamiento".

Por otro lado, hace alusión a la preparación mental destacándola como factor fundamental para las pruebas maratonianas. "Prepararse físicamente y olvidarse de la parte mental es como tener un coche con un gran motor sin ruedas que lo muevan", ejemplifica el onubense, que además opina que "la fortaleza y el entrenamiento mental son un 60% del trabajo, si se ejercita la mente adecuadamente se tiene una gran parte del recorrido hecho".

Aunque Jaime reconoce que no se priva excesivamente a la hora de alimentarse, admite que evita "los fritos, el alcohol y, por supuesto, el tabaco". No obstante, señala que "es aún más importante la motivación y la fuerza de voluntad; yo puedo tomarme una cerveza un viernes por la noche, pero siempre consciente de si tengo que entrenar al día siguiente". "Es cierto que el agua y la pasta abundan en mi dieta, pero no tengo un control estricto sobre ella. Lo que como, lo acabo quemando", afirma.

Entre las asociaciones que colaboran con su proyecto, destaca Anadis (que ofrece apoyo emocional y educación sobre la diabetes), FibrOnuba (especializada en fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple), Asmes (enfocada al apoyo, la orientación y la investigación sobre el Síndrome de Ménière en España, una enfermedad que afecta al oído interno y provoca vértigo y desequilibrio, entre otros síntomas), Anumayores (que se dedica a mejorar la vida de la tercera edad, acompañándolos en su día a día, ya que muchos se encuentran aislados socialmente), y la Fundación Sandra Ibarra (que busca fondos para nuevas vías de investigación e ideas para combatir el cáncer). "Dar voz a estas asociaciones, así como las que estén por llegar, es algo muy importante porque hacen una gran labor social y humanitaria que no siempre llega a todos los hogares que lo necesitan".

Cuando necesita de un esfuerzo mental para contrarrestar el desgaste físico, Álvarez recuerda a todos los que le respaldan y le ofrecen apoyo, desde su club, el Puntiti Sport Team, hasta las asociaciones por las que lucha, pasando por los aficionados del deporte. "Con todo lo que luchan estas asociaciones, ¿voy a rendirme yo?", es lo que se dice el onubense a sí mismo cuando el cuerpo le pide parar. "Nos gustaría tener, al menos, 14 asociaciones representantes, una para cada etapa, pero no nos cerramos a que sean 16 o más", explica el atleta. "Voy a dar mi 120% porque todo salga acorde a lo esperado", asegura Jaime.

Dani Andivia, a quien Jaime define como "un prodigio de este deporte", ha confeccionado una rutina de entrenamiento para su compañero. "Yo entreno solo y a la vez en equipo. A la hora de comenzar el ejercicio, lo hago en solitario, pero previamente discutimos en grupo acerca de la jornada de entrenamiento que se nos presenta".

"Aunque todos conocemos de asociaciones contra el cáncer, que son muy importantes, también las hay de infinitud de enfermedades que no se visibilizan tanto, como hasta hace unos años era el caso del Parkinson, que mucha gente lo ha padecido sin saberlo por no conocer bien los síntomas", resalta Jaime.

El deportista onubense, en referencia al último logro (con polémica incluida) del atleta keniata Eliud Kipchoge (que ha conseguido bajar de las dos horas en una maratón extraoficial), afirma que "a pesar de que se le hayan puesto todas las facilidades posibles, hay que ser capaz de hacer lo que ha hecho Kipchoge". En adición, Álvarez señala que "en países como Senegal, Etiopía o Kenia, los corredores no cuentan ni con el material ni con las instalaciones que sí existe en países mas desarrollados como el nuestro, Estados Unidos o Alemania, por ejemplo. Sin embargo, tienen una habilidad especial o don que les hace ser los mejores del mundo en estas carreras de resistencia".

Para concluir, Jaime señala que a día de hoy se encuentran en "fase de preparación" para el gran evento de Portugal, pero también quiso remarcar que necesitan "de la ayuda de asociaciones y patrocinadores para poder darle vida a este reto".

"Yo voy a poner mis piernas y mis pulmones para darlo todo en el millar de kilómetros. Eso sí, necesitamos de ese pequeño empujoncito económico para poder viajar allí y cumplir con los objetivos. ¡Ayúdanos a ayudar!", finaliza Jaime con una sonrisa.