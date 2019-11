El Isla Cristina vuelve a empatar ante el Guadalcacín (1-1)

El Isla no pasó del empate en su duelo ante el Guadalcacín, en un duelo de la jornada 11 adelantado a la tarde ayer. Fue un interesante choque entre dos equipos clasificados en la zona tranquila, con el Isla sumando un punto más que su rival. Es la quinta igualada de los isleños y la tercera en casa, donde el equipo continúa sin perder (3 victorias, 3 empates).

El conjunto jerezano, descendido la pasada temporada, llegó con las miras puestas en recuperar la categoría perdida, mientras que los locales buscaban mejorar la campaña anterior, sin renunciar a nada a final de temporada.

Dominio alterno en los primeros momentos del encuentro, con mucho juego en la zona ancha, con marcajes muy estrechos, lo que dificultó que los balones llegaran con peligro a ambas áreas. Hubo que esperar casi media hora para ver la primera ocasión de peligro, con un chut de Alonso que se marchó cerca del poste de la meta visitante. Fue el presagio del 1-0, que llegó como consecuencia de un córner botado por Isma rematado de cabeza por Carlos Vizcaíno, mandando la pelota al palo contrario. En el 37’ pudo llegar el segundo tanto local en un lanzamiento de fuera del área a cargo de Alonso al que respondió el meta con una gran intervención. Al descanso se llegó con mínima ventaja local, dejando todo para la reanudación.

En el minuto 50 Leyvann da un susto a la parroquia isleña cuando tira a puerta y el balón se estrelló en el larguero. En el 56 el árbitro decreta penalti contra el cuadro local, y Javi Gil no perdona y pone el 1-1 que resultaría definitivo.

En el 60, polémica por un posible penalti sobre Isma, pero el árbitro, cerca de la jugada, no indica nada. Con el empate el partido entra en una fase de emoción, pues se llegaba con más claridad a las áreas y el gol podía hacer acto de presencia en cualquier momento. Los pupilos de Francis Acosta, en los últimos 20 minutos, apretaron y en el 73’ pudo llegar el 2-1 en un acrobático remate de Fran Palma, y si bueno fue el remate, no menos lo fue el paradón del portero en la jugada más bonita del encuentro. Otro susto para el Isla lo dio Diego, cuando Mateo se encontraba ya batido, pero el larguero salvó al cuadro local de lo que pudo ser el tanto de la victoria visitante. El Isla lo intentó hasta el final, pero el marcador no se movió más (1-1).

Ficha técnica:

Isla Cristina: Mateo, José Rodríguez, Kike, Diego (Sergio, 86), Carlos Vizcaíno (Pepe, 80), Pedro (Adri, 88), Laye (Fran, 63), Alonso (Quini, 80), Cifu, Isma y Alberto (Félix, 58).

Guadalcacín: Miguel Díaz, Gómez, Pablo Giraldo, Víctor, Domingo, Javi Navarro, Leyvann (Migue Alba, 80), Pablo Gil (Jacinto, 89), Jhon (Diego, 86), Juanje (Javi Gil, 54), y Olmo (Cáceres, 51).

Árbitro: Luque Prieto, auxiliado por Caballero Ríos y Moterior Bellido (Sevilla). Amonestó a Carlos Vizcaíno, Pedro y Laye (locales) y a Domingo y Leyvann (visitantes). Se le reclamó un penalti en el área visitante por un posible derribo a Isma.

Goles: 1-0/Minuto 30. Carlos Vizcaíno. 1-1/m. 56. Javi Gil, de penalti.

Incidencias: Algo más de 200 personas en el polideportivo Municipal de Isla Cristina.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN