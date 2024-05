Íñigo Núñez: "Vamos a intentarlo todo para tratar de poner a Huelva donde históricamente le pertenece"

El proyecto del Ciudad de Huelva para la próxima temporada ya está en marcha. La entidad onubense anunció hace escasos días la renovación de su entrenador, para comandar el barco durante la 24/25. Oriundo de Santurtzi, Íñigo Núñez (Vizcaya, 1998) afirma a Huelva Información que "en ningún sitio me han tratado como en Huelva, a nivel personal y profesional".

Graduado en periodismo por la UPV, cursa la carrera de derecho por si "en algún momento el baloncesto y esto me va mal, pues tenemos un trabajo, digamos, entre comillas, estable. Durante la carrera de periodismo vi un par de asignaturas de derecho que me gustaron mucho y dije, bueno, pues voy a darle con esto. Y entonces empecé sacando año a año, me hicieron unas convalidaciones y ahora estoy sacando cuarto".

Su pasión por el baloncesto viene desde lejos. "Entrenaba con el EBA de mi pueblo siempre. No habría jugado a esto profesionalmente, desde luego, aunque sí que me gustaba, pero, bueno, pronto, ya primer año de juvenil, empecé a tener problemas con los hombros, que se me salían los dos. Y nada, me tuve que operar tres veces, con lo cual ahí perdí tres años de jugar y ya con la última ya me rendí y empecé a entrenar", cuenta.

Antonio Gómez, director deportivo del Ciudad de Huelva, apostó por él pocos días después de cumplir 25 años. El vasco venía de ser ayudante de entrenador en el Lointek Gernika de Liga Endesa. Previamente, logró un ascenso a LEB Plata con el equipo de su pueblo. "Para mí ha sido muy fácil adaptarme sobre todo gracias a las personas importantes del club que me han acompañado en el día a día. En primer lugar, las personas de la directiva han sido muy cercanas, cariñosas, familiares, haciéndome saber que no solamente se preocupaban por mi bienestar profesional, sino también por el personal. Evidentemente, las dos personas más importantes que me han acompañado durante este año son Antonio Gómez, la persona que ha apostado por mí de una manera más fuerte y obviamente también mi ayudante Javi Castilla, que ha estado muy cerca de mí y en todo momento también sé que participó de la apuesta por mí", confiesa.

La juventud que aún atesora Íñigo Núñez hace que muchos de los jugadores de la plantilla sean mayores que él. Algunos, incluso, más de una década, algo a lo que está acostumbrado a lidiar desde que comenzó en los banquillos. "Lo que trato es de, primero, de no mentirles, de ser honesto con ellos, de respetarles, porque en muchos casos han vivido mucho más del baloncesto que yo y puedo aprender muchas cosas de ellos y de hacerles sentir que les valoro, porque es la realidad. Siempre con humildad, siempre desde el máximo respeto. Ni miro el DNI con ellos, ni si son más jóvenes o mayores, así que yo creo que ellos tampoco lo han hecho conmigo, simplemente me han escuchado, me han respetado y he tenido la mente un poco abierta a ver qué les proponía yo y yo estoy muy agradecido a cómo han creído en mí y cómo han peleado por mí", reconoce agradecido.

La clasificación para el playoff de ascenso a LEB Oro conllevaba directamente la renovación automática de su contrato. "Es verdad que desde el primer momento todos pensamos que el objetivo del equipo debía ser la permanencia, por cómo habíamos confeccionado al principio. Contar con siete, ocho jugadores que venían de EBA y simplemente cinco fichados. Pensábamos que iba a ser un proyecto humilde y que tuviese que sufrir en algunos momentos, pero la verdad que el inicio, sobre todo, que empezamos 5-0 la liga, nos dio oxígeno total y nos dio la tranquilidad de estar todo el año peleando entre los cinco o seis primeros", reconoce Núñez, a la vez que manifiesta que "hemos sido todos muy ambiciosos, tanto el club como el cuerpo técnico y los jugadores, y sobre todo gracias a esa primera vuelta que la acabamos con 8-5, que es un registro muy bueno, pues hemos tenido el oxígeno para no tener que estar pensando ni mirando hacia abajo e ilusionarnos y mirar hacia arriba".

Una vez en el playoff, el equipo se reforzó con el fichaje de Javier García, base zaragozano que pese a su juventud ya sabía lo que era jugar en ACB. El ex de Fibwi Palma, pese a contar solo con cinco entrenamientos de preparación con sus nuevos compañeros, anotó 16 puntos en su primer partido ante Salou: "Creo que el entorno para destacar era propicio, porque hemos tenido un contexto de un grupo humano excepcional que rápido lo acogió con ganas de que se hiciese con los mandos del equipo. Ahí destaca un poco, primero, Ander Urdiain, que fue su compañero en Zaragoza y que lo introdujo en el vestuario de una manera muy sencilla y, en segundo lugar, Fran Cárdenas, que como jugador lesionado, veterano, conocedor y experto del juego, en ese momento estuvo muy encima de Javi para tratar de que se adaptase lo antes posible".

Aunque Núñez considera "haber tenido mucha suerte de haberlo tenido este mes", no descarta que renueve con el Ciudad de Huelva para la próxima temporada: "Lo vamos a intentar, pero es muy pronto aún. Desde luego que la intención de que pueda continuar con nosotros existe. Debería, debería existir. Creo que es un jugador de presente y de futuro que además tiene muchas cosas por hacer en el baloncesto y que podría crecer con nosotros, con el equipo", expone el técnico vasco.

Por último, apuesta a nivel personal por intentar, como mínimo, repetir los resultados que se han dado esta temporada. Aunque es consciente de que es muy difícil dominar la categoría como han hecho Tizona o Zamora recientemente, no rehúye a aspirar a cotas altas: "Tengo la ilusión de llevar el proyecto de Huelva a lo más arriba posible. Sé que tengo la suerte de formar parte de este club, un club en el que hay personas muy ambiciosas y que tienen un plan de futuro de seguir creciendo con el club y de volver a poner el baloncesto de Huelva donde históricamente le pertenece", finaliza.