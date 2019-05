Huelva prepara "el mejor Mundial de la historia del bádminton"

El mejor Mundial de la historia del bádminton. Huelva se prepara para acoger en el año 2021 un Campeonato del Mundo que sea un rotundo éxito organizativo y de público que sirva para proyectar la imagen de la capital onubense y su provincia por todo el orbe. Ayer el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el presidente de la Federación Española de Bádminton, David Cabello, firmaron el convenio que posibilitará que el Palacio de los Deportes Carolina Marín albergue esta competición.

La volantista onubense Carolina Marín se trasladó desde Madrid para poder asistir a un acto que sirve como pistoletazo de salida para Huelva 2021, sin duda el evento deportivo más importante que ha albergado la provincia y que motiva sobremanera a la campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, que se recupera de la lesión en su rodilla derecha que se produjo el pasado 28 de enero en la final del Masters de Indonesia.

Carolina fue la gran estrella de la jornada y una de las que tomó la palabra en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde estuvieron las fuerzas vivas de la ciudad con representantes políticos de muy diverso signo, empresariales, universitarios y deportivos.

La onubense recordó que “este lunes se cumplió un año desde que me proclamé en el Palacio de Deportes de Huelva que lleva mi nombre campeona de Europa por cuarta vez”, algo que calificó como “uno de los momentos más felices que he vivido. Si la emoción del Europeo fue enorme no sé cómo será un acontecimiento como el Mundial”. También ese día se cumplieron “tres meses desde que me operaron de la rodilla”.

La triple campeona del mundo y tetracampeona continental mostró su agradecimiento a “la Federación Española, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y a todos aquellos que han hecho posible que Huelva pueda acoger un Campeonato del Mundo”.

David Cabello: "Vamos a ser el centro del deporte mundial y hacer realidad un sueño ilusionante”

David Cabello, en su intervención, dijo que este proyecto se inició tras el éxito del Europeo del año pasado celebrado en Huelva y recordó la enorme proyección internacional que va tener, especialmente en Asia. “En el año 2021 vamos a ser el centro del deporte mundial y a hacer realidad un sueño ilusionante para que logremos un evento inolvidable que se convierta en un modelo a seguir”.

El secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, José María Rabal, indicó que la designación de Huelva “es una grandísima noticia” para el deporte onubense y de la comunidad autónoma ydestacó que el campeonato “es un eje estratégico para proyectar” a la provincia onubense en el mundo.

Gabriel Cruz, en su alocución, calificó el torneo como “el evento deportivo más importante en la historia de Huelva” y resaltó que la solicitud a la Federación para albergar el Mundial llegó tras contar con “el calor y el entusiasmo de todos los grupos políticos y concejales de la Corporación”.El regidor, tras afirmar que “es la candidatura de todos los onubenses”, dijo que “no podemos desaprovechar la oportunidad que se nos presenta”.

Cruz ensalzó la figura “de nuestra gran campeona, Carolina Marín” y también se mostró orgulloso de un club como el CB IES La Orden “que recientemente ha conquistado su sexto título de Liga” en la máxima categoría nacional del bádminton.