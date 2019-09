Arranca el Nacional de Padbol en Huelva

La Plaza de las Monjas de Huelva acoge hoy y mañana la 6ª Edición del Campeonato Nacional de Padbol. Esta será la primera que se celebre al aire libre y en el centro de una ciudad, lo que hace esperar una gran afluencia de público. El padbol fue creado en Argentina hace apenas una década, siendo una fusión entre el fútbol y el pádel como su propio nombre indica, y ya se ha consolidado de forma visible en nuestro país.

Como actividad paralela complementaria, Padbol España ha organizado el concurso infantil de "toques", en el que participarán alrededor de un centenar de niños y niñas procedentes de diferentes escuelas de deportes de la provincia de Huelva. El principal objetivo de esta actividad es el fomento de valores como la cooperación, la confianza, la honestidad, la organización o la proactividad, además de la práctica deportiva en sí y de comportamientos saludables.

Cabe destacar además que dos ex internacionales de la Selección de fútbol de Portugal, José Bosingwa (quien se ha proclamado dos veces campeón de la Champions League con Oporto y Chelsea) y Raúl Meireles, participaran también en el torneo, dándole un plus de renombre a este campeonato tan joven y a la vez tan extendido en España.

En la presentación oficial, Begoña Calderón, directora general de Padbol España, empresa encargada de desarrollar y popularizar este deporte en todo el territorio español, aseguró este mediodía en la presentación de esta sexta edición que “la emblemática ubicación y la coincidencia en fechas con la III Feria del Deporte hacen presagiar que el Campeonato Nacional de Padbol 2019 será el más exitoso de los celebrados hasta la fecha”. Por otro lado, ha querido recalcar su “máximo nivel deportivo porque en España tenemos a los mejores jugadores del mundo”. Finalmente ha invitado a los onubenses a que se acerquen al centro de la capital para disfrutar del padbol, un “deporte espectacular que le gusta a cualquier persona”.

Por su parte, María Teresa Flores, concejala de Participación Ciudadana y Deportes onubense, ha transmitido el “orgullo de la ciudad de Huelva por el hecho de que Padbol España la haya escogido para organizar un evento de este calibre”. Además, ha querido dar la bienvenida a los 48 participantes, a quienes ha incitado a que aprovechen los ratos entre partido y partido para conocer la capital onubense.

“El público onubense podrá conocer el padbol de la mano de las mejores parejas no sólo de España, sino del mundo”, afirma Francisco Javier López Bartomeu, director deportivo de Padbol España. Se refiere especialmente a los vigentes campeones a nivel nacional, europeo y mundial, la pareja compuesta por el ex futbolista Juan Alberto Ramón Escalas y Juan Miguel Hernández. No obstante, la dupla que podría partir como favorita tendrá a los rivales mas duros del globo. En total serán 24 las parejas participantes, 12 en categoría pro y otras tantas en categoría amateur, todas ellas las mejores clasificadas tras la disputa del Spain Padbol Tour 2018/2019.

El Campeonato Nacional de Padbol se organiza con la colaboración y el patrocinio de las instituciones Puerto de Huelva, Junta de Andalucía, Diputación de Huelva y Ayuntamiento de Huelva, así como de las empresas SJP Servicios Integrales, Obra Social La Caixa, Decoración Muñoz, Oconuba 2012, Nuuk, Gañafote y Huelva Información.