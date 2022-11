Un imparable Huelva Comercio se lleva el derbi ante un gran PMD Aljaraque (97-85)

El Huelva Comercio (Enrique Benítez) continúa como líder de grupo DB de la Liga EBA tras imponerse al PMD Aljaraque por 97-85 en un partido que respondió a las expectativas. Se enfrentaban dos equipos que no conocían la derrota y con una gran capacidad de anotación, y los ataque estuvieron por encima de las defensas; destacar los 75 triples intentados durante el encuentro, 41 locales y 34 visitantes.

El cuadro local continúa con su marcha triunfal, suma 6 victorias en 6 partidos y apenas presenta fisuras en su juego. Volvió a ganar al cuadro aljaraqueño como hizo en la pretemporada, aunque en esta ocasión no sentenció hasta el último cuarto. Su juego exterior resultó letal. Y como dato anecdótico, lanzó más de tres (41) que de dos (40).

El PMD Aljaraque sufrió su primera derrota pero confirmó que no tendrá ningún problema para lograr la permanencia, y si le acompaña un poco la suerte incluso puede soñar con algo más. Supo tapar su debilidad en el rebote y frenar el potente juego interior del rival, pero en el último cuarto acusó el desgaste y pesó mucho la ausencia de Fall en los momentos claves.

El primer cuarto estuvo marcado por el acierto anotador de ambos equipos; Artiles salió muy enchufado y permitió al Huelva Comercio liderar el marcador, pero sin despegarse de un PMD Aljaraque que repartía sus puntos y no dejaba que su rival se distanciara.

El conjunto de Gabriel Carrasco amagó con acelerar (33-23), pero una sensacional reacción de los pupilos de José Pedrote, culminada con dos triples casi consecutivos de Javi Rodríguez permitió darle la vuelta al marcador (36-38). Supo reaccionar a tiempo el cuadro capitalino para irse al descanso por delante (48-42), liderado por El Otmani y Mark Hetor (10 puntos cada uno) y sobre todo minimizando las pérdidas. El cuadro visitante, Antonio y Javier Rodríguez, Pablo Martínez y Fall tiraban del carro y dejaban todo abierto para la segunda mitad.

No cambia nada la decoración tras el descanso y se mantiene la igualdad (55-53), hasta que al conjunto amarillo se le apagan las luces en ataque y eso lo paga con un parcial de 10-0 ante un Huelva Comercio que no baja el nivel (65-53), abriendo la primera brecha de consideración en el choque, pero el PMD Aljaraque no baja los brazos, despierta y vuelve a meterse en el partido, entrándose en el último cuarto con las espadas en todo lo alto (72-66), aunque con el hándicap para los visitantes de que Fall (clave para equilibrar la lucha bajo los aros) está al borde de la eliminación con 4 faltas.

En los primeros minutos del último parcial nadie baja el ritmo (76-73), pero el Huelva Comercio encuentra la inspiración para dar el golpe que parece definitivo y entre Cañas y El Otmani ponen el 85-73 (parcial de 9-0) a falta de 5 minutos para la conclusión. A partir de ahí el cuadro capitalino aseguró un triunfo ante un rival que dio la cara hasta mediado el último cuarto y que dejó una grata impresión en el Andrés Estrada.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN

ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO