Huelva se trae 14 medallas del Campeonato de Andalucía sub 20 y sub 18 celebrado en Málaga

Los atletas onubenses suman 14 medallas (4 oros, 8 platas y 2 bronces) en los Campeonatos de Andalucía sub 18 y sub 20. En el Campeonato de Andalucía sub 18 de aire libre, celebrado el sábado, día 18, en la Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga), Huelva obtiene 5 medallas (1 oro, 3 platas y 1 bronce). En categoría masculina 1 plata, 1 cuarto y 1 quinto puesto. Ismael Díaz Arias (Cueva de Nerja-UMA), en 100 metros en su semifinal 5º puesto con 12.36; en 200 metros en su semifinal 4º con 25.08 y en la final 7º con 25.20. Jesús Caiceo Fernández (Arcoiris), en 1.500 meritorio 4º puesto con 4:11.19. Hamza Aitmansour (Onubense de Atletismo), en 3.000 medalla de plata con 9:06.76. Esteban Villegas Domínguez (Arcoiris), en 2.000 obstáculos buen 5º puesto con 6:32.56 mejorando su 6:36.87.

En féminas, 1 oro, 2 platas, 1 bronce y 1 quinto puesto. Marta Corazón Herrera (Unicaja Jaén Paraíso Interior), en 3.000, bronce con 11:22.29 mientras que Irene Miranda Ramos (Arcoiris) acabó en 6º puesto con 12:06.35. Bella Muriel Martín (Ciudad de Lepe), en salto de longitud 8ª con 4.33 metros, y en 100 vallas 7ª con 17.77, mientras Carla Salvador Teba (Arcoiris) finalizó 8ª con 17.82. Teresa Martín Rodríguez (Ciudad de Lepe), en 2.000 obstáculos, oro 8:35.94. Ana Toscano Bermejo (Onubense de Atletismo), en pértiga buen 5º con 2.14 metros. Julia García García (Isla Cristina), en triple salto medalla de plata con 11.00 metros.

Por otro lado, los onubenses, algunos de categoría cadete y juvenil, consiguen 9 medallas (3 oros, 5 platas y 1 bronce) en el Campeonato de Andalucía sub 20 de aire libre, celebrado el domingo, día 19, en el malagueño Carranque.

En masculina, 1 oro, 2 platas, 1 bronce y 2 quintos puestos. El juvenil Ismael Díaz Arias (Nerja), en 200 metrsos en su semifinal 6º con 25.54 mientras Eduardo Torres Morales (Curtius), en su semifinal 4º con 23.65 y en final 7º con 23.81. Alejandro Villalta Bueno (Arcoiris), en 3.000 obstáculos presea de oro con 9:48.24. Daniel Pereira Domínguez (Bollullos), en longitud 6º con 5.58 metros. Ricardo Orta de la Palma (Surco Aventura), en lanzamiento de peso, plata con 12.86 metros y en lanzamiento de disco medalla de bronce con 35.35, mientras Javier González Carranza (Surco Aventura), en disco concluyó con un buen 5º con 32.66, mejorando sus 30.31 metros y en lanzamiento de jabalina también fue 5º con 39.93. Pablo Toscano Bermejo (Nerja), en jabalina medalla de plata con 55.05 metros.

En féminas, 2 oros, 3 platas y 1 quinto puesto, La velocista isleña Eva Cárdenas Bermúdez (Isla C.) bate dos récords de Huelva: en 100 metros en su semifinal 1º puesto con 12.39 y nuevo récord absoluto de Huelva, que tenía en su poder con 12.40 y en la final presea de oro con 12.72; y en 200 en su semifinal 2º puesto con 25.83 mejorando su 26.23 y en la final metal de plata con 25.47, nuevo récord absoluto de Huelva. Zenobia Benítez Donaire (A.D. Marathón), en 1.500 medalla de oro con 4:55.94. La juvenil Julia García García (Isla), en triple salto presea de plata con 10.68 metros. Inés Sequera Romero (Isla C.), en jabalina nueva plata con 33.28 metros y en disco buen 5º puesto con 31.87. La Iberman cadete Cristina Jiménez-Orta Guerrero (San Juan Aznalfarache), en 3.000 clasificada en 6º puesto con 10:54.49 mejorando su 11:03.80.