Los onubenses logran cinco medallas en el Andaluz de Lanzamientos Largos

Los jóvenes lanzadores onubenses realizan una meritoria competición en los Campeonatos de Andalucía de Lanzamientos Largos en Motril (Granada), logrando 5 medallas (1 oro, 1 plata y 3 bronces). En categoría sub 20, bronce en jabalina Daniel Martín; en sub 18 oro en jabalina Andrea Barroso y bronce en disco Francisco Manuel Santana; en sub 16 plata en jabalina Elena Barragán y bronce en disco Rodrigo García.

El fin de semana comenzó con la isleña Julia García García, que acabó en 9° puesto en el XLIX Campeonato de España sub 20 en pista cubierta, competición celebrada en el Centro de Tecnificación de Atletismo 6° Centenario de Antequera (Málaga). En femenina, la júnior Julia García García (Bahía Algeciras), en triple salto entre trece participantes partía con el séptimo registro con una marca personal de 11.85 metros, concluyendo en 9° puesto con 11.81 (11.11-11.80-11.81), quedando fuera de la repesca final donde entraban las ocho mejores.

En masculina, el choquero Ismael Díaz Arias (Cueva de Nerja), en 400 metros entre 17 participantes contaba con el penúltimo registro con 50.60, disputó la tercera y última semifinal terminando en 5° puesto con un crono de 52.22 por encima de su marca que fue la más alta de todas; en la final, vencedor con 47.10 Miguel Ángel Esteller Mas (Diana Atletic Club), con nuevo récord del campeonato que se lo arrebata con 47.38 a Alfredo Jiménez Mateo.

Por otro lado, los Campeonatos de Andalucía de Lanzamientos Largos de Invierno sub 16, sub 18 y sub 20 se celebraron el fin de semana en Motril. En sub 18 juvenil masculina Francisco Manuel Santana Toscano (Bahía Algeciras), en disco logra el metal de bronce tirando 42.12 metros, partía liderando a los seis participantes con una marca de 48.40 metros pero no llegó a alcanzar el tiro excelente que le diera la victoria (37.32-39.30-42.12-X-38.02-X), formando podio con 45.48 metros Miguel Capdepont Solís (Cueva de Nerja), y plata con 42.33 metros Marcos Gazquez Verdugo (Inmaculada Algeciras).

En femenina, Andrea Barroso Romero (Atletismo Curtius), se cuelga la medalla de oro en jabalina tirando 38.09 metros, partía liderando a las seis participantes con una marca personal de 38.70 y confirmó su posición de salida, obteniendo la plata con 34.26 metros Alba Jurado Barraza (Virgen del Castillo), y el bronce con 31.64 Inés Delgado Díaz (Cueva de Nerja).

En sub 20 masculina el júnior Daniel Martín Colorado (Onubense de Atletismo), consigue en jabalina la presea de bronce tirando 43.71 metros (39.29-43.71-38.41-40.06-41.80-42.50); partía entre los tres participantes con el segundo registro con 45.65, obteniendo el oro con 52.53 metros Carlos García Domínguez (Atletismo del Sur), y la plata con 44.33 metros Juan Jesús Muñoz Aguilera (Palmathlon).

El domingo, día 13, fue el sub 16 cadete; en masculina Rodrigo García Orozco (Ciudad de Lepe), logra la medalla de bronce en disco con 40.22 metros (30.20-40.22-37.17-X-X-38.86), partía liderando a los ocho participantes con 43.04, ganando con 41.39 Juan Antonio García Gómez (Antorcha-Andújar), y plata con 40.68 Lucas Fernández Toledo (Inmaculada Algeciras). Ángel Navas Santander (Atletismo Bollullos), en jabalina 8° puesto con 27.21 metros (27.21-X-26.93-26.23-26.08-24.61), muy por debajo de su marca con 32.53 que era el último registro entre los ocho participantes, resultando vencedor con 42.43 Pablo Molina López (Atletismo del Sur), plata con 39.78 metros Javier Parras Galaso (Antorcha-Andújar), y bronce con 37.21 metros Hugo Domínguez Tarifa (Atletismo del Sur).

En femenina, Elena Barragán García (Atletismo Bollullos) se alzó con la medalla de plata en jabalina con un lanzamiento de 34.38 metros (33.12-32.38-31.60-X-34.38-X), partía con la segunda marca de 32.30 y confirmó finalmente su posición de salida entre las ocho participantes, obteniendo el oro con 35.34 Laura Díaz Martos (Cueva de Nerja), y el bronce con 28.09 Victoria Jaén Trujillo (Virgen del Castillo).

Oché Muriel, 5º en el Nacional máster

El domingo se celebró en Hornachuelos (Córdoba), el Campeonato de España de Campo a Través Máster individual y por clubes en el Complejo Deportivo Las Erillas. La competición se desarrolló en un circuito circular con suelo de tierra y césped de 1.800 metros de distancia, con los primeros mil metros rápidos en bajada y los posteriores ochocientos en subida, en una mañana con temperatura ideal y un piso blando debido a la lluvia caída el día anterior que lo condicionaba al uso de clavo mediano.

En M50 el veterano lepero Francisco José Muriel Camacho 'Oché' (Ciudad de Lepe), en un excelente estado de forma realizó una gran carrera, entre 70 participantes entró en meta en un excelente 5° puesto terminando el recorrido de 5.400 metros en un tiempo de 17.45; el onubense siempre estuvo en la pomada, en el grupo de cabeza integrado por siete unidades, incluso en algún momento tiró de la carrera; en la última vuelta se produjeron los ataques en la bajada resultando vencedor con un tiempo de 17.22 Miguel Ángel Vaquero Agama (Tenerife Caja Canarias), plata en 17.26 Antonio Ojeda González (Marathón Crevillente), bronce en 17.32 Fabián Roncero Domínguez (InfiCant-Villa de Noja), y en cuarta plaza con 17.40 Miguel Ángel Bocos Cañibano (Vino Toro Caja Rural).

En M35, el choquero Enrique Asensio Figueras (Bathco Running Team), entre 95 participantes entró en meta en el 42° puesto con un tiempo de 18.01, resultando ganador en 15.31 Miguel Ángel Barzola Estévez (Apol-Ana), plata en 15.38 Alejandro Jiménez Vicente (Surco Lucena), y bronce en 15.46 Pedro Javier Vega Ballesteros (San Ildefonso Mediolanum).