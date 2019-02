Horas bajas para un Pinzón que no pasa desapercibido ante el Antoniano (0-2)

El Pinzón volvió a caer, nuevamente en casa que no se le está dando muy bien, y ante un rival, el Antoniano, que fue capaz de anestesiar a los palermos en la primera mitad, en juego y goles. Bajo la sorpresa de todos la gran segunda mitad que desarrollaron los de Palos que lo intentaron de todas las fórmulas pero nada de eso fue suficiente para al menos variar el marcador. El partido comenzaría con varios acercamientos, el primero de Serafín, y el segundo de los visitantes, que pelearon por hacerse dueños del partido, aunque todo cambiaría con la primera acción de verdadero peligro. Luis Enrique aprovechó para realizar un golpeo desde el pico del área que se iba alto. Los de Cristian Agüero lo intentaron con un tímido disparo de Spizzo que no pondría en dificultad al portero. El encuentro pasaría por un tramo de poco juego y demasiadas pausas hasta que, Óscar, que se marchaba en velocidad por la derecha, realizaba un recorte para marcharse de Agustín y hacía un fuerte disparo que servía para sumar el primer gol.

No hubo tiempo de reacción que poco después Adrián Pérez cazaba la pelota y hacía un fuerte chut en el que Camacho poco puedo hacer, poniendo el segundo gol bajo las tablas. Los visitantes no tardarían en crear más peligro en la porteria palerma, un nuevo acercamiento previos minutos al descanso terminaba con un balón colgado al área, cabeceado por Agustín en su propia porteria y con suerte tocaba el palo y no la red, posteriormente siendo despejado por Carriello.

Los segundos 45 minutos dieron pie a un Pinzón diferente y activo que fue capaz de acosar la porteria rival a través de Dani, que lo intentó desde más de 30 metros, Caballero, de nuevo de lejos, y una doble acción a la desesperada con la intervención de Spizzo que disparaba y el guardameta despejaba para volver a coger el rebote y golpear de volea estando a punto de variar el marcador. Los palermos intentaron aprovechar dos saques de esquina aunque los golpeos de Spizzo y Víctor Sánchez no cambiaron nada. El Pinzón intentaría variar el marcador en los últimos instantes pero el portero se interpuso y zanjó el resultado con una última parada, finalizando el partido con derrota local y el contraste de la alegría de los visitantes.

FICHA TÉCNICA

C.D. Pinzón: Camacho, Ale Quintero, Lucas Carriello, Víctor Sánchez, Santiago José, Agustín (Adrián Romano, 46'), Caballero (Adri Sánchez, 78'), Spizzo, Antonio Manuel (Iván Oliva, 46'), Serafín y Vinicius (Daniel Gómez, 46').

Antoniano: Francisco, Álvaro (Francisco José, 59'), Juan Manuel, Kevin (Alberto, 35'), Quintero, Juan Francisco, Óscar Jiménez, Luis Enrique (Cristobal, 67'), Francisco Javier (Juan José, 75'), Adrián Pérez (Juan de Dios, 87') e Isaac (Jesús, 90).

Goles: 0-1 (25') Óscar Jiménez. 0-2 (29) Adrián Pérez.

Árbitro: David González Rodríguez. Amonestó a los locales Serafín, Santiago José, Caballero, Daniel Gómez, Kata e Iván Oliva. Y a los visitantúes Kevin, Alberto, Juan Francisco y Juan José.

Incidencias: Antes del partido se guardó un minuto de silencio ante los más de 100 espectadores que presenciaron el encuentro.