Gerena-Cartaya: Reto de aúpa para los rojinegros en puesto de descenso

Todo tiene una explicación, afirman por ahí. Es cierto que el fútbol es un juego y por lo tanto tiene una parte de azar que es complicado controlar, en menor o mayor medida. Pero hay cosas tangibles que no mienten. Y si a falta de tres jornadas para el final estás en puestos de descenso, esa circunstancia no es por casualidad a estas alturas de la Liga. Eso significa que te has equivocado mucho o que la planificación ha sido deficiente, sobre todo cuando la gran mayoría, a pesar de la comprometida situación, piensa que la plantilla del Cartaya estaba confeccionada para otros menesteres, para estar más desahogada, no precisamente con el agua al cuello.

El caso es que a pesar de los pesares y en puestos de descenso directo a División de Honor, la esperanza existe. Sobre todo porque se baraja que al final no caigan más de tres, ya que en la Segunda de la Federación, en los últimos tiempos, se ha aclarado el panorama con respecto a los equipos que podían caer a este grupo Décimo.

En todo caso el Cartaya, a este punto y hora no depende de sí mismo. Para salir tendría que ganar y que cayese el Ayamonte, con el que ha invertido las posiciones de ahogamiento.

Visita al Gerena y eso se llama reto de aúpa, entre otras razones porque el conjunto sevillano es el eterno aspirante al ascenso desde hace varias temporadas, con proyectos de grandeza que de momento no han cuajado. De cualquier modo, el potencial de su plantel no es sospechoso en absoluto, por lo que su cualificación es de alta estima. No en vano ocupan puestos de play-off, algo que tienen que confirmar porque la guerra por arriba no es precisamente con balas de fogueo. Los sevillanos son terceros, tienen muy complicado la segunda plaza pero están amenazados por detrás a escasos metros o puntos, que viene a ser casi lo mismo. Por eso no se pueden permitir ni un solo estornudo. Y por eso mismo, si el Cartaya quiere ganar o al menos puntuar, precisará hacer un partido enorme y equilibrado en todas las líneas del campo.

Juanma Rodríguez tiene a todo el plantel disponible y por lo tanto podrá elegir a su mejor once, que como viene siendo regla habitual, presentará modificaciones a no ser que sorprenda con la continuidad.

Es posible que el entrenador plantee un partido a la espera porque lo lógico es que el Gerena agarre iniciativa por aquello de no dejar nada a merced del enemigo. Si la realidad cumple con el supuesto guión, entonces el Cartaya tendrá que vivir de la contra, por lo que precisará transiciones rápidas y gente con los retrovisores activados, por aquello de volver a la velocidad del viento.

Quedan tres partidos y al Cartaya concretamente dos fuera y uno en casa. Dependiendo de lo que haga el Ayamonte, no se puede asegurar lo que precisarán los rojinegros para dejar atrás, al menos, el tercer puesto de descenso. Además, hacer cuentas sin depender de ti es absurdo. Lo que debe hacer el Cartaya es limpiar lo máximo posible su mente, ponerse a competir y hacer los deberes que le corresponde por responsabilidad. Nada más. Luego se verá. Porque si se pone a pensar en otros escenarios, es posible que se despiste y no está el horno para bollos.

Al término del partido y de la derrota ante el Pozoblanco, las caras de los jugadores eran un poema. Se espera que el trabajo psicológico del entrenador haya hecho efecto. Porque para meterle mano al Gerena será necesario que la mente esté despejada y las piernas fáciles. De lo contrario lo tendrá materialmente imposible.