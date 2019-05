Gabriel Cruz: “El Mundial de bádminton es un reto y un canal de promoción impresionante”

No solo del presente y futuro del Recreativo habló el alcalde electo, Gabriel Cruz, que también tuvo palabras para otros deportes representativos de la ciudad. Así, el primer edil se refirió al Mundial de bádminton que se celebrará en Huelva en 2021 en una fecha aún por confirmar, pero que apunta al mes de septiembre. Cruz señaló que “es un reto. Estamos en el año del mundial desde ahora mismo. Es un canal de promoción a Asia impresionante. Va a llegar a cientos de millones de personas, va a ser el evento más importante que hemos organizado en Huelva. Es un Campeonato del Mundo absoluto de un deporte que es olímpico y que tiene mucho seguimiento, no solo en Asia, sino que también en el norte y centro de Europa”.

El fútbol femenino es otra de las disciplinas en las que se puede disfrutar del primer nivel en Huelva. El alcalde comentó que “hemos hablado con el Sporting para ver qué exigencias tiene la Liga de cara a las obras que se tienen que realizar en El Torrejon, en cuanto a salas de prensa, vestuarios, sala para el control antidopping... No tenemos dudas de que el campo de El Torrejón quedará muy bien, pero lo que me preocupa es que el club cada vez lo tienen más difícil porque el fútbol femenino se está promocionando al amparo de los grandes clubes. Es muy difícil competir en esas condiciones, pero está demostrando su capacidad de gestión. Manoli y Antonio tienen que tener ayuda. Creo que el club tiene que insertarse en una estructura, pero siempre que se respete la personalidad del Sporting. Se va a tener que seguir tirando de economía de guerra, de una gestión con mucho conocimiento del fútbol femenino, pero de una manera alejada de los grandes clubes. Esa gestión solo la pueden hacer Manoli y Antonio, con todo su cariño, pero con más recursos. Si miramos la tabla son clubes como el Sporting los que lo tienen más complicado”.

De la pelota grande también charló Gabriel Cruz, que señala que “hay buen nivel de baloncesto en Huelva, pero son clubes, no son ni escuelas municipales ni tienen la identidad del Recre. Hay que ayudarlos, pero hay que formar una estructura con base, que no sea un gigante con pies de barro. Creo que no tiene mucho sentido que haya dos clubes que compitan en un nivel similar, sería más lógico que aunaran fuerzas, aunque es una decisión que no me pertenece”.

Sobre la proyección de deportistas de primer nivel de Huelva, con el paso al frente en los últimos tiempos de Álvaro Robles, la continuidad de Emilio Martín o la corona intocable de Carolina Marín, Cruz aseveró que “hay buenas condiciones para practicar el deporte y mucho talento, eso es imprescindible, pero todo pasa por tener estrategias deportivas sobresalientes y que no salgan estos talentos por generación espontánea. Carolina ahora mismo es la mejor del mundo, pero el IES La Orden lleva muchos años fomentando y trabajando ese deporte”.