Gabriel Carrasco toma las riendas del Krypteia Capital

El Krypteia Capital Huelva (CDB Enrique Benítez) ha presentado de manera oficial a Gabriel Carrasco, nuevo técnico de la entidad. Carrasco, con una dilatada carrera en el baloncesto llega al banquillo albero y negro “con ilusión y con ganas”. El pasado 29 de diciembre, por sorpresa, se anunciaba la destitución de Álex Ledesma como entrenador del equipo y el fichaje de Gabriel Carrasco. Ledesma mantenía al equipo dentro del objetivo planteado a comienzos de temporada, con 7 victorias y 5 derrotas en el Grupo DB de Liga EBA.

El objetivo del club onubense, el que se marcó al inicio de temporada, es quedar entre los cinco primeros clasificados, puestos que dan acceso a la segunda fase del campeonato. Para ello han decidido dar las riendas del equipo a un técnico y experimentado, que bien conoce el baloncesto onubense. Carrasco fue el entrenador CB Conquero, categoría femenina, al que perteneció 9 temporadas, con el que consiguió ascender a Liga Femenina y donde, finalmente, alcanzó la gloria en la temporada 2015/16 ganando la Copa de la Reina. En categoría masculina, Gabi Carrasco dirigió al CB Palos durante 5 temporadas, equipo con el que se proclamó campeón de la Primera Andaluza.

Enrique Escalante, presidente de la entidad, ha destacado la trayectoria de Carrasco, señalando que “es un referente como entrenador en la provincia. El paso adelante de Gabriel ha sido importante para estar aquí, y sus triunfos serán nuestros triunfos". Carrasco se ha mostrado agradecido a la entidad y feliz de regresar al baloncesto onubense. “Estamos muy ilusionados de volver a empezar, esta tarde empezamos a entrenar con el grupo. Con muchas ganas de recabar la información necesaria a nivel de pista y comenzar a trabajar". Respecto al objetivo del equipo es "ser competitivos al máximo. Hay que ir cubriendo etapas, una de detrás de otra" para no perder el paso.

En cuanto a su fichaje,"se me planteó una oferta seria, es un reto que tal como me lo plantearon me pareció muy atractivo y lo acepté", ha explicado. Carrasco ha entrenado tanto a equipos femeninos como masculino, "el baloncesto no tiene género, hay diferencia en la forma de practicarlo, el femenino es más táctico y el masculina es más físico con más posibilidad de jugar por encima del aro", pero se trabaja de por igual en ambas categorías. El cuanto al juego del Krypteia ha argumentado que "cada entrenador tiene que tener su estilo, y hay que ser muy torpe para no adaptarlo al grupo. Para mi la defensa es la mayor expresión del deporte de equipo. Desarrollando un juego atractivo dentro de nuestras posiblidades", ha argumentado el técnico. Carrasco ha reconocido que "no ha hablado de fichajes" ya que necesita "un breve tiempo para ver las sensaciones que me transmite la plantilla".

Gabi Carrasco tendrá difícil, aunque no imposible, su estreno en el banquillo ante el Enerdrink Udea Algeciras, líder de la categoría e invicto (12 victorias) en el Andrés Estrada el próximo 13 de enero a las 12:00.