El GR Huelva confirma su permanencia en Primera División

Ganas e ilusión no faltaron y poniendo todo el arrojo en el tapiz, el equipo designado por el GR Huelva en Logroño logró firmar su permanencia en Primera División para la temporada 2025. Las gimnastas designadas por el club onubense cargaba toda su artillería para la 2ª Fase de la Primera División de la Liga Nacional de Clubes, competición del más alto nivel de la rítmica, donde compiten las mejores gimnastas del panorama nacional y los fichajes internacionales.

Las chicas se jugaban su permanencia en Primera División tras estrenarse este año después de conseguir el anhelado ascenso en la temporada 2023. Julia Barba, Andrea Jiménez y Rocío Gálvez fueron las representantes del GR Huelva que ya se estrenaron en la Primera División Nacional en Guadalajara en la 1ª Fase. Ahora en esta 2ª Fase, el GR Huelva ha conseguido permanecer en esta codiciada categoría.

El equipo estuvo reforzado por la gimnasta Violeta Bacigalupo, componente de la selección nacional Junior que realizó un precioso ejercicio de mazas y con la italiana Sofía Sicignano, que ya formó parte del club onubense en las finales donde logró el ascenso y que esta vez realizó los ejercicios de aro y cinta.

Rocío Gálvez, por su parte, realizó unas impecables manos libres que enamoró al jurado por su original coreografía en la que derrochó precisión a la hora de ejecutar giros y dificultades.

Andrea Jiménez rodó a unísono con su pelota casi sin rozar el tapiz. La gimnasta parecía etérea y es que ella es conocida por su elegancia a la hora de defender sus coreografías, algo que las jueces no dejaron pasar por alto.

Por último, Julia Barba no defraudó con su ejercicio de cuerda, aparato que domina a la perfección y que, una vez más, se encargó de dejar su firma en una competición de alto nivel, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados.

La suma de los seis ejercicios realizados por las cinco gimnastas hicieron realidad el objetivo a conseguir. No hay duda de que el nivel del club onubense no deja de crecer, todo amante del deporte sabe lo que significa pertenecer a una Primera División. La rítmica onubense lo sabe gracias al GR Huelva, un club que ya nos tiene acostumbrados a hacer de lo difícil algo cotidiano y es que es mucho el trabajo que se fragua en la cantera del capitalino dirigido por Inmaculada Márquez y con un equipo técnico muy entregado a sus gimnastas que realizan un gran trabajo impecable y que no deja de cosechar logro tras logro.

El GR Huelva se muestra muy agradecido a la Federación Española de Gimnasia por depositar su confianza en el club onubense, para que Violeta Bacigalupo haya formado parte de él. Agradecimiento que hace extensivo a la seleccionadora nacional, Alejandra Quereda, por confiar en la entidad y al club italiano por la cesión de Sofía Sicignano. Asímismo, agradece el apoyo de Huelva Original.