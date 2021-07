El base Fran Cárdenas es el primer fichaje del Ciudad de Huelva para su nuevo proyecto

El base onubense Fran Cárdenas (La Palma del Condado, Huelva, 03-10-90) y el Ciudad de Huelva han llegado a un acuerdo para que la próxima temporada juegue en el conjunto que dirige Pedro Vadillo. Su incorporación se suma a la de veteranos del equipo como Germán Rodríguez, Javier Montaner o Víctor Pérez, además del canterano Javier Blanco.

Fran Cárdenas es uno de los jugadores de baloncesto de Huelva con mejor currículum y, que estén en activo, el que más lejos ha llegado. Su primera andadura con el balón de baloncesto la hizo en el CB La Palma, club de su pueblo natal. En categoría infantil, y viendo el talento que derrochaba, se marchó a la cantera del Caja San Fernando (Sevilla) donde se formaría como jugador en todas las categorías hasta jugar dos temporadas en LEB Plata con el equipo de la capital andaluza (2008-2009 y 2009-2010). En la temporada 2010 decide dar el salto a LEB Oro y marchar al Aguas de Sousa Ourense, equipo en el que la temporada siguiente la disputaría en LEB Plata.

En la temporada 2012-2013 apuesta por el proyecto del Oviedo Club Baloncesto y asciende a LEB Oro junto con el que será su compañero en el Ciudad de Huelva, Víctor Pérez. La temporada siguiente, 2013-2014 vuelven a compartir vestuario en Oviedo. Fran Cárdenas explota en la LEB Oro siendo el mejor base de la competición, lo que le sirve para dar el salto a la ACB. Las temporadas 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las disputaría en el Río Natura Monbus Obradorio de ACB, en Santiago de Compostela. A partir de la 2017-2018 jugaría en LEB Oro, primero en el Oviedo Club Baloncesto, Club Baloncesto Peñas Huesca y la temporada pasada en Cáceres Ciudad del Baloncesto.

Fran Cárdenas decide dar un paso al lado en su gran carrera profesional como jugador de baloncesto para apostar por un proyecto personal que realizará en Huelva y que podrá compaginar con ser jugador del equipo EBA del Ciudad de Huelva: “sé que mi carrera se ha visto lastrada estos últimos años por las lesiones, pero no voy a rendirme, no concibo ahora mismo la retirada, siento que tengo que recuperar la felicidad que me daba jugar al baloncesto y que últimamente me ha costado tanto encontrar. Por el momento, quiero centrarme en el próximo año, recuperarme al 100% y disfrutar. Después ya se verá. Vengo al Ciudad de Huelva con mucha ilusión y con ganas de dar lo mejor de mí. Es una gran oportunidad para formarme, crear cimientos para el futuro y seguir igualmente ligado al baloncesto. Por lo pronto es un paréntesis necesario y que creo que me va a aportar mucho tanto personal como profesionalmente”.

Para el entrenador del equipo, Pedro Vadillo, es una alegría que llegue al club un jugador de la talla de Fran: “para nosotros la llegada de Fran es una motivación más. Es un jugador de categorías superiores. Ha sido uno de los mejores bases de los últimos años de la LEB Oro y que se haya decidido por nuestro proyecto deportivo es muy importante. Nos va a dar un salto de calidad, mucha más competencia en la plantilla y es un jugador con mucha experiencia que en partidos difíciles pues evidentemente sacará todo el talento que tiene”.

El director técnico del Ciudad de Huelva, Antonio Gómez, muestra también su satisfacción sobre el fichaje del jugador palmerino: “llega un jugador que es de LEB Oro, no de Liga EBA, que ha dado un cambio en su vida y apuesta por un proyecto personal y deportivo distinto a lo que estaba acostumbrado. Su llegada va en la línea de crecimiento del club, que ha hecho una apuesta muy fuerte con él y esperemos que sea una piedra muy muy importante de crecimiento tanto a nivel deportivo como social. Agradecerle que haya apostado por nosotros. Esperemos que se sienta feliz en Huelva, que siga creciendo a nivel personal y deportivo y decir que Fran no viene a Huelva a retirarse, Fran viene a asumir un reto en su carrera deportiva y llevar a lo más alto al baloncesto de Huelva”.