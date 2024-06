Fermín, tras su debut con la Selección: "He luchado mucho, me he sacrificado y estoy muy contento por mí y por mi familia"

Fermín López reconoció tener "los pies en el suelo" tras su buen estreno con la Selección en la goleada a Andorra en el Nuevo Vivero (5-0) y se mostró agradecido a la confianza de Xavi Hernández para cumplir el sueño de llegar a ser internacional con la absoluta y poder estar en la Eurocopa 2024.

"He luchado mucho, me he sacrificado mucho y estoy muy contento por mí y por mi familia. Intento aprovechar cada oportunidad que me da el míster, le estoy agradecido y tengo que seguir preparándome. Siempre está la ilusión ahí de ir a la Eurocopa pero no sé aún lo que pasará", reconoció.

Fermín agradeció el apoyo de su familia, que vivieron en la grada del Nuevo Vivero su primer encuentro con la selección, y la forma de la que le hacen llevar unos meses que le han cambiado la vida.

"Lo llevo con mucha naturalidad gracias a mi familia, tengo humildad para saber donde estoy y los pies en el suelo", reconoció. "Estoy muy agradecido a Xavi que me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño, por él estoy aquí y siempre le estaré agradecido", añadió.

Antes de saltar al campo en la segunda parte, De la Fuente recomendó a Fermín que fuese el mismo futbolista que en el Barcelona. "Al principio estaba un poco nervioso pero luego tranquilo. He hecho lo que me ha pedido estando activo, aportando pases en tres cuartos y haciendo mi juego".

"Siempre intento aprovechar las oportunidades para ponerlo difícil pero lo tiene que decidir el míster", sentenció sin saber aún si estará entre los 26 jugadores que viajarán a Alemania para disputar la Eurocopa.