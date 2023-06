Éxito de participación en el Campeonato de España de J70 en La Toja

Este sábado dio comienzo en la isla de La Toja (Vigo) el Campeonato de España de la clase monotipo J70 y finalizará el domingo. Tanto la organización del evento como las condiciones climatológicas no defraudaron. Un total de 19 embarcaciones tomaron la salida de este campeonato nacional con unidades procedentes de las flotas del Atlántico y del Mediterráneo así como un equipo portugués, papis que desde el año pasado se inició en la clase y que ya ha conseguido ser sede del campeonato de Europa.

En La Toja no han faltado los principales ingredientes para que el campeonato sea un éxito. Por un lado, una potente flota de una veintena de equipos del más alto nivel, un viento estable que osciló entre los 8 y 12 nudos de intensidad, unas agradables temperaturas primaverales y una excelente organización que corre a cargo del Real Club Náutico de Vigo, el Club Náutico isla de La Toja, la Real Federación Española de Vela y la clase nacional de J70.

Tras la primera jornada de competición, no podía ser mejor para el equipo del onubense Ricardo Terrades, el Clínicas W, con el canario Luis M. Doreste a la caña, se impuso en la primera y tercera manga, sumando además un tercer puesto en la segunda. Con estos resultados, el equipo de Terrades terminaba el día siendo líder con 5 puntos en su casillero. Tras ellos, otro patrón canario les sigue de cerca, concretamente el hermano pequeño del primero. Ns referimos a Jorge Martínez Doreste, patrón del Hang Ten que se coloca provisionalmente en el segundo cajón del podio tras un 2º, un 5º y un 3º, respectivamente. Cierra este podio provisional con 19 puntos (5º, 12º, 2º) el gallego LaGuardia & Moreira que es gobernado en esta ocasión por Juan Deben del C.N. de Vilagarcía, que sustituye a su habitual patrón, Gonzalo Araújo, campeón de las últimas Villalia Winter Series.

En la primera manga hubo ocho embarcaciones que realizaron una salida prematura y el comité les penalizó. Con lo que cada uno de ellos semana 20 puntos para empezar el día. Ahora, según marca las instrucciones de regata, tendrán que esperar hasta que se celebren cinco mangas para poder descartar su peor resultado.

En la segunda manga, no se supo el resultado hasta el último momento, pues los barcos que iban encabezando la flota, no paraban de alternarse en las posiciones. Finalmente en la última empapada Alcaidesa Marina de Gustavo M. Doreste, conseguía escaparse y remontando desde atrás cruzaba primero la línea de llegada. Tras él, unos ocho barcos entraban en meta y hubo que tirar de photo-finish para poder saber la clasificación, que daba segundo a “Let it be” de Marcelo Baltzer y Juan Calvo, terceros Clínicas W y cuartos Marnatura 1 de Luis Bugallo.

En la tercera manga, volvió a imponerse Clínicas W que terminaba la jornada siendo el mejor barco de la flota. Eran segundos en la última del día los gallegos de LaGuardia & Moreira y terceros Hang Ten. Todos están en un pañuelo y aú puede pasar de todo en este emocionantísimo campeonato de España de J70.

Hoy sábado se esperan unas condiciones meteorológicas parecidas a las de ayer y un gran nivel de regatas. Al terminar la jornada, la organización ha preparado un tardeo en las instalaciones del CN La Toja y se celebrará un sorteo entre todos los participantes, con premios facilitados por los patrocinadores de la clase nacional: North Sails España, Villalia, Garmin, Nautia Yacht Insurance, Óscar Trives, Ratsey & Lapthorn, Bodega Can Marlés, Rigging Workshop, Aceites Abril. A última hora de hoy se celebrará la Asamblea Nacional de la clase, que tiene lugar una vez al año, y donde los armadores deciden el futuro del J70 en España.

Una vez finalice este Campeonato de España, se formará el ranking nacional de la clase J70 y se conocerán los patrones que se han clasificado para participar en el próximo campeonato del mundo que se celebrará en Palma de Mallorca en septiembre de 2024. Por primera vez, este año se han utilizado dos regatas de ámbito nacional para la configuración del ranking. Estas regatas tienen una ponderación diferente y son la Copa de España, disputada en mayo en el Real Club Náutico de Barcelona con un 40% de ponderación y este campeonato de España que se está celebrando ahora en la isla de La Toja y puntúa un 60%. La fórmula para configurar el ranking es sencilla. Primero se usa la clasificación del primer evento y se multiplica por 0.4, después se hará lo mismo con la del campeonato de España pero multiplicándola por 0.6, y la suma resultante de ambas puntuaciones establecerá el orden del ranking.

Ricardo Terrades compartía sus impresiones con nuestra redacción al finalizar la jornada: "Estamos todos muy contentos con el resultado de hoy. Empezar así el campeonato es muy buena señal pero sabemos que no nos podemos confiar, falta todavía mucho y los rivales son muy exigentes. Las sensaciones han sido muy buenas y tenemos que seguir así. Hay que tener en cuenta el fuera de línea de la primera manga en la que cazaron a 8 barcos, y ser precavidos para que no nos pase a nosotros en los próximos días pues arrastra 20 puntos en una prueba te condiciona muchísimo".