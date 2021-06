El presidente del Ayamonte asegura que "ahora hay que tener los pies en el suelo"

Antonio José Gómez Ortega invita a disfrutar del ascenso y el mismo tiempo reclama apoyos para tener un proyecto sólido la próxima temporada. El presidente del Ayamonte saboreó el ascenso a la División de Honor después de cuatro temporadas en las que se quedó a las puertas, dominando con claridad la Primera Andaluza y logrando el salto de categoría en la última jornada ante una afición que, desde hace muchos años, no se concentraba en las gradas, guardando las debidas precauciones, para aplaudir, vitorear y congratularse por la victoria ante el Calañas, y que daba el campeonato a los de la Puerta de España, que nunca relumbró tanto como el pasado domingo.

- Se logró el ascenso ¿Y ahora qué?

-“Ahora es precisamente cuando lo mataron. Me explico; hemos estado en ésta semana como locos, no podemos olvidar que estamos hace unos años a milímetros de poder alcanzar la División de Honor, y ahora que la hemos conseguido, la alegría es tremenda. Pero ahora viene lo bueno, ahora tenemos que buscar quienes nos puedan echar una mano en la parte económica, ya que el presupuesto de gastos se va a elevar muchísimo. Tenemos una reunión con la alcaldesa, que dicho sea de paso, ha estado con nosotros en los dos últimos partidos, también con empresas, con los socios... e intentar buscar todo el apoyo necesario para poder mantener la categoría. Por lo tanto, ahora es cuando comienza lo arduo, lo complicado”.

- El pueblo está volcado con el equipo.

-“Efectivamente, no tenemos queja en absoluto de Ayamonte en general, y sobre todo de los aficionados al fútbol. Ahora necesitamos que se hagan socios, que nos ayuden a llevar esta nave que no es mía ni de la junta directiva ni del Ayuntamiento; esta nave es de todos y cada uno de nuestros paisanos. El domingo lo demostraron y queremos que lo sigan haciendo en bien de nuestro club, casi centenario pues le faltan tan solo dos años”.

-¿Seguirá una temporada más Juan Palma como técnico ayamontino?

-En estos momentos, tanto él como nosotros estamos saboreando, enriqueciéndonos y alegrándonos de lo que hemos conseguido, que no es poco, y que antes debimos de haber alcanzado la meta. Ya más adelante pensaremos en la próxima temporada. En estos momentos no hay otro entrenador que no sea Juan Palma. Para nosotros además de un amigo es un gran profesional. La prueba más evidente fue cuando le sobrevino el infarto de miocardio, y al poco tiempo siguió entrenando al equipo. Pero ahora mismo vamos a saborear, él y nosotros, la victoria y la subida de categoría.

-¿Habrá muchas caras nuevas en la plantilla de cara a la próxima temporada?

-“En estos momentos no tenemos idea, ya que será el propio entrenador el que diga los puestos que necesitan echarles una mano, o aquellos que se puedan quedar libres. Siempre, cuando se sube de categoría, parece obligado que haya que cambiar bastantes jugadores, y eso no va a pasar en nuestra plantilla. Repito que seguramente necesitemos apuntalar al equipo, pero sin prisa y sin pausa lo iremos viendo. Y quiero darles las gracias a todos y cada uno de mis jugadores, por la entrega que en todo momento han derrochado en cada entrenamiento y partidos, ya sean de Portugal, Huelva, Cartaya, Lepe, Ayamonte, etc. Todos para mí son mi familia, a los que quiero y admiro de corazón.

-¿Puede aumentar el número de socios en la División de Honor?

-“Creemos, a tenor de lo que vimos el pasado domingo, que aumentará bastante; y conforme a lo que diga la masa social de la entidad en próximas asambleas, el precio del carnet aumentará dado el aumento del presupuesto para la próxima campaña”

-¿Qué piensa su directiva de todo lo que se le viene encima?

-“Todavía no calibramos bien lo que ha pasado. Es una alegría inmensa. No podemos olvidar que hemos luchado como verdaderos jabatos, vendiendo papeletas, trabajando en una caseta de Feria, buscando socios, trabajando en cada partido, en cada entrenamiento... una serie de responsabilidades que no están pagadas con nada, al contrario, nos cuesta el dinero cada semana. Pero lo hacemos con sumo gusto y alegría, y para mi es muy reconfortante y digno del mayor encomio contar con una directiva de la categoría moral y de trabajo que tienen cada uno de ellos. Este logro del Ayamonte CF se lo dedico a ellos en cuerpo y alma. Gracias por todo lo que me habéis dado”.