Emilio Martín quiere retener su cetro

Emilio Martín aspira a retener hoy en Ibiza su cetro continental. El duatleta onubense, campeón del mundo en 2012 y 2015, logró el año pasado el título europeo y esta tarde pretende revalidar su corona en la categoría masculina élite.

El actual campeón de España y de Europa en esta disciplina es uno de los máximos favoritos al oro, aunque no lo tendrá fácil dada la calidad de sus rivales. Asegura que llega a la cita "bien preparado. He entrenado últimamente bien. Quizá no sea el mejor año, con las mejores sensaciones, porque es verdad que está siendo un poco diferente en muchos sentidos. Con el nacimiento de la niña [tiene dos hijos, Olmo que acaba de cumplir cuatro años y la pequeña Martina, que tiene ocho meses] hemos tenido que cambiar en verano los horarios de entrenamiento, sobre todo de carrera, que los estoy haciendo por la mañana temprano en ayunas para luego poder tener tiempo libre, poder realizar otras tareas de casa y pasar algún tiempo con la familia. Eso hace que no tenga las mejores sensaciones, pero luego cuando he ido a competir, desde el Mundial hasta aquí los resultados casi siempre han sido bastante positivos. Las sensaciones son buenas, no las mejores, pero creo que llego bien".

En el Mundial de Dinamarca del pasado mes de julio acabó decimocuarto, un puesto que quebró una racha excelente de seis podios internacionales consecutivos. Afirma que de esa cita ha aprendido "mucho". "Pensaba que podía haberlo hecho mejor pero tuve una lesión unas semanas antes y no llegué al 100%. Si no vas bien con el nivel que hay hoy en día, lo normal es que pase lo que me pasó".

"Eso hace ahora que tenga tensión y no vaya confiado, aunque yo siempre tengo respeto por todo el mundo", destaca el onubense, quien recuerda que en otras ocasiones "los resultados han ido saliendo sin ir al cien por cien".

Su desplazamiento hasta Ibiza ha sido atípico. Decidió hacerlo en una furgoneta conduciendo el miércoles desde Huelva hasta las cercanías de Baza (Granada), donde hizo noche en el vehículo, y el jueves ir hasta la ciudad valenciana de Denia, desde donde se embarcó con destino a la isla pitiusa. El motivo es, en buena parte, "por el trato que están recibiendo las maletas de bici en las aerolíneas y aparte con los servicios de transporte tampoco tengo muy buenas experiencias. No me apetecía nada llegar a Ibiza y encontrarme la bici rota o que no llegara. He preferido hacerlo de este modo, que lógicamente no es tan cómodo como ir a Sevilla y montarte en un avión y que te recojan en el aeropuerto de Ibiza. Pero realmente no me importaba; creo que mi día a día es bastante más estresante que coger una furgoneta, conducir hasta Denia y montarme en un barco. Ya el jueves dormí en un hotel, y además bueno".

La prueba de hoy de la categoría élite masculina de duatlón, que se celebrará en Santa Eulalia del Río (Santa Eulària des Riu en mallorquín), forma parte del Campeonato de Europa Multideporte Ibiza 2018. En ella los participantes tendrán que completar diez kilómetros de carrera a pie, 40 kilómetros en bicicleta, y otros cinco de atletismo pedestre. Martín encabeza la nutrida representación española en la que también estarán otros dos duatletas nacionales con experiencia internacional como son Cristóbal García y Celestino Fernández. También serán de la partida dos duatletas de la categoría sub 23 Javier Martín y Ander García Rendo.

La selección femenina estará encabezada por María Varo y Sonia Bejarano, ambas con experiencia internacional y que pelearán por estar con las mejores. María Rico e Irene Loizate serán las representantes sub 23 que se suman a la salida élite.

El onubense ya ha examinado in situ el circuito. Del recorrido comenta que "en teoría no tiene complejidad técnica, a no ser que llueva o haga mucho viento. Tanto el tramo a pie como el de bicicleta son llanos".

Sobre sus principales rivales para hacerse con el oro comenta que "este año quizá falten los ingleses porque solo está Philip Wylie y en principio no llega en su mejor momento, aunque habrá que ver después porque siempre está ahí; después están los franceses, cualquiera de los tres (se refiere a Benoit Nicolas, Yohan Le Berre y Benjamin Choquert), aunque Choquert llega más flojo que en otras ocasiones pero eso a mí me preocupa más porque quizá llegue más descansado. Le Bert para mí es el máximo favorito y Nicolas ya tiene 41 años, pero es un deportista que siempre hay que tener en cuenta en este tipo de competiciones. Después hay un belga, Arnaud Dely, que es un chico bastante joven que en julio se proclamó campeón del mundo sub 23 en Dinamarca y que está bastante fuerte, sobre todo a pie, y luego hay otro chico húngaro, László Tarnai, que quedó cuarto en ese campeonato y también creo que hay que tener en cuenta".

Su estrategia para afrontar la carrera es "estar en el grupo de cabeza en el primer 10.000, sea el grupo como sea. Realmente plantearte una idea es complicado. Si estoy delante habrá que intentar endurecer la bici, algo que creo que le interesará también a Le Bert, y alguno más, para intentar escaparnos o bien que los rivales que corren y son más rápidos en la última carrera a pie, se bajen de a bicicleta mucho más castigados y no puedan correr tan rápido. Qué me gustaría, pues que después del primer 10.000 llegáramos unos siete u ocho y en la bici intentar formar una escapada en la que nos pudiéramos escapar. Si nos fuéramos dos o tres sería ideal, porque al final habría una medalla para cada uno y la gente trabaja fuerte cuando se dan esas circunstancias. Eso es lo que me gustaría, aunque después lo que pase habrá que ir planteándolo a medida que vaya viendo la carrera y mis sensaciones".