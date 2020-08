Emilio Martín se despide de su padre con una emotiva carta

Emilio Martín se ha despedido de su padre con una emotiva carta a través de las redes sociales. El bicampeón del mundo de duatlón destaca lo buena persona que era y su carácter.

La carta dice lo siguiente: “Adiós papá. Se ha ido un hombre humilde y sencillo, que amaba a su familia, que adoraba trabajar, pero que por encima de cualquier cosa, era buena persona. En la vida tuvo mil motivos para dejar de serlo, pero el siempre decidió seguir siendo fiel a su forma de ser. Me ha enseñado muchas cosas, como cualquier padre enseña a su hijo, pero sobre todo me enseñó a ser fiel a mi mismo y a mi forma de pensar. Ayer no se fue solo mi padre, ayer se fue también el marido de Tere, el padre de Tere y de Juan Jesús, el suegro de Alba y de Pablo, el abuelo de Olmo y de su ojito derecho, Martina...”

“Ayer se fue un pilar de mi vida y aunque me duela decirlo, era lo mejor que pudo pasarle tras meses de lucha y sufrimiento. Tu vida fue siempre eso, tu final no iba a ser diferente. No lo merecías, pero la vida, con los buenos, casi nunca entiende de justicia. Gracias por todo papá. Te quiero, te queremos”, concluye Emilio Martín.

Recientemente fue Carolina Marín la que perdió también a su padre, del que se despidió igualmente con una carta llena de sentimiento.