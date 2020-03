Emilio Martín, un caballero en la retirada del francés Benoit Nicolas

Emilio Martín, bicampeón mundial de duatlón, ha homenajeado al francés Benoit Nicolas en la retirada de su gran rival y compañero en las grandes competiciones de los últimos años, al que le dio las "gracias por todo" lo que ha supuesto para él y para su carrera, y "por todas las medallas" que le ha "quitado".

El deportista onubense se despidió en sus redes sociales del francés, de 42 años y también doble campeón del mundo de duatlón. "Gracias todo lo que me has dado y por todas esas medallas que me has quitado, porque "hoy soy quien soy como duatleta en parte gran parte gracias a ti. Larga vida al 'Rey Nicolas'", afirmó Martín.

Subrayó que ha tenido "la suerte" de ser su compañero de equipo en el Club Gonfreville en Francia los últimos seis años, tiempo en el que pudo comprobar que "detrás de un gran deportista hay una mejor persona".

Emilio Martín aseguró que Nicolas le ha "obligado a ir mejorando año a año si quería seguir siendo siendo competitivo", ya que entre ambos se han repartido buena parte de los títulos de campeón del mundo y de Europa de los últimos años protagonizando duelos tan clásicos en el duatlón como el Nadal-Federer o el Messi-Cristiano.

El onubense indicó que hace unos meses, en cuanto supo que Punta Umbría sería sede del Europeo de 2020 disputado hace una semana y como conocía su intención de retirarse, le escribió al duatleta francés "para decírselo y para pedirle que siguiera un año más en la élite para que pudiera estar aquí".

Martín acumula once medallas internacionales en su carrera por las nueves de Nicolas, quien fue campeón mundial en Penticton 2017 y Pontevedra 2015, subcampeón del mundo en Adelaida 2015 y bronce en Nancy 2012 y Gijón 2011, además de campeón europeo en Alcobendas 2015 y Limerick 2011 y subcampeón en Soria 2017 y Kalkar 2016.