Emilio Martín deja atrás su etapa en el Montilla y afronta una nueva en el Triatlón Isbilya

Emilio Martín afronta un nuevo proyecto en su trayectoria deportiva y deja atrás al Triatlón Montilla para incorporarse al Isbilya en busca de nuevos retos.

El mejor deportista onubense masculino de la historia ha comentado en sus redes sociales que “se acaba una etapa importante para mi. Dos años en Triatlón Montilla que han servido para conocer a gente increíble. Un club donde me he sentido como en casa y donde dejo buenos amigos. No voy a decir que esto sea un hasta luego porque no sé las vueltas que dará la vida, pero sin duda, si algún día se dan las circunstancias, volveré”.

“Este 2021 hemos conseguido ser 3º en la Liga de Clubes de Duatlón y sobre todo, ganamos el Campeonato de España de clubes, nuestro gran objetivo. Creo que es una buena forma de decir adiós”, añade el onubense.

“Mi futuro a nivel nacional está en Triatlón Isbilya, donde espero estar tan a gusto como en Montilla y cumplir los objetivos planteados. Llegados a este punto solo queda dar las gracias de nuevo a todas las personas que forman parte del Club Triatlón Montilla y desearles toda la suerte para el 2022”, concluye Emilio Martín.