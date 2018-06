Divulgar los beneficios del deporte

La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva organizó ayer una amena mesa redonda en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial que puso el punto final a su IV Ciclo de Conferencias Salud y Sociedad que comenzaron en mayo.

La actividad, que tenía por título La influencia del deporte en la salud física y mental. Deportes de élite onubenses, estuvo moderada por el doctor Antonio Pereira Vega, académico y neumólogo del Hospital Juan Ramón Jiménez. En ella participaron Emilio Martín, bicampeón del mundo de duatlón (también ha conquistado el título europeo y varias veces el de España); el exfutbolista del Recreativo de Huelva y entrenador Jesús Vázquez, y la psicóloga deportiva Cristina Ortiz García. Además intervino mediante unos vídeos la reina del deporte onubense: la volantista Carolina Marín, medalla de oro de bádminton en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, quien también es bicampeona del mundo y tetracampeona de Europa en la modalidad individual femenina de este deporte.

Tras unas palabras de bienvenida de Emilio Pascual, presidente de la Academia de las Ciencias, Artes y Letras de Huelva, se abordaron interesantes asuntos relacionados con el deporte como pueden ser los indudables beneficios que tiene para la salud si se practica de una forma correcta, la importancia de la alimentación y la nutrición o cómo gestionar positivamente la actividad física en los niños y adolescentes.

Jesús Vázquez aseguró que para él el deporte "significó, significa y significará mi vida. Soy de un pueblo, Santa Olalla del Cala, y si no hubiese sido futbolista probablemente estaría allí".

Emilio Martín comentó que toda su existencia ha girado en torno al deporte. "Ha marcado mi vida y gracias a él conocí a mi mujer", dijo.

Cristina Ortiz, experta en psicología deportiva, practicó durante quince años la gimnasia y en sus intervenciones destacó que la práctica deportiva tiene numerosos beneficios no sólo físicos, sino que también sirve para prevenir la ansiedad, el estrés, la depresión y mejorar la autoestima. "El deporte es la mejor medicina", resaltó.

Uno de los puntos que se trataron fue el salto que existe entre el deporte amateur y profesional. Jesús Vázquez habló de su experiencia en el fútbol y en cómo, a una cierta edad, "pasa de ser un juego a convertirse en una obligación y en ese salto hay chavales que se quedan por el camino". También recordó que en sus inicios como futbolista "no había psicólogos" y como, cuando militaba en el Deportivo de la Coruña, la ayuda de un profesional le ayudó sobremanera. "Estaba acostumbrado a jugar en todos los partidos y allí el míster apenas contó conmigo. Además sufrí una lesión grave, algo que no me había pasado en toda mi carrera. Probablemente han sido los años que más lágrimas he echado. Afortunadamente un psicólogo me ayudó a relativizar la situación".

Emilio Martín, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, detalló cómo se inició en el duatlón tras practicar el atletismo durante muchos años y con sus anécdotas y acertados comentarios atrajo la atención de los asistentes a la mesa redonda. Por ejemplo cuando habló de cómo en España "el fútbol está a años luz" del resto de disciplinas deportivas. "Debería darse una mayor cobertura a otras modalidades", agregó.

Uno de los puntos álgidos de la mesa redonda fue cuando se trató sobre la práctica del deporte en los niños y cómo algunos padres obligan a sus hijos a practicar algunos en los que no se divierten o la importancia del trabajo psicológico desde edad temprana para aprender a gestionar los fracasos. También se abordaron aspectos negativos psicológicos que puede tener el deporte. "La dependencia del ejercicio físico puede ser como una forma de dopaje. Si no se hace genera ansiedad e insomnio", comentó Cristina Ortiz.