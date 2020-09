Diego Jiménez: "Nuestro principal rival es el Recreativo de Huelva"

El capitán del Recreativo de Huelva, Diego Jiménez, ha atendido a los medios de comunicación de forma telemática para analizar la evolución de la pretemporada. El defensor se ha mostrado optimista de cara a la próxima campaña pero ha dejado un mensaje muy claro: "Nuestro principal rival es el Recreativo. Da igual que nos toque el Córdoba o el Don Benito si no hacemos las cosas bien. Tenemos que hacer nosotros las cosas bien. La Segunda B es una categoría muy complicada, con muchísima igualdad. Si no haces las cosas bien te penaliza. Vamos a mirar nuestro ombligo. Si hacemos las cosas bien estaremos más cerca de ganar".

De momento la plantilla está "a la espera de acontecimientos, a la espera de un acuerdo definitivo sobre el protocolo. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, entrenando duro y haciendo nuestro trabajo que es lo que nos toca".

En esa preparación la falta de amistosos es un problema importante. Jiménez reconoce que "estamos esperando poder jugar amistosos porque en otras comunidades ya lo hacen y la mente en el 18 de octubre. Los amistosos son fundamentales para coger ritmo, para que el míster pueda hacer pruebas y corregir cosas. Para Quiles enfrentarse contra mi o yo contra él no tiene el mismo hándicap que contra un rival que te plantea situaciones que no conoces. Los amistosos son vitales para nosotros". Para ello, las federaciones y administraciones "que se mojen, alguien tome la responsabilidad y desde el respeto a las condiciones sanitarias se puedan fijar los protocolos".

Las semanas de trabajo acumulado le permiten valorar que el Recre de esta campaña será "intenso" por bandera. "El míster nos pide intensidad, que sigamos así porque esa va a ser nuestra seña de identidad, que seamos difíciles de batir. Eso hay que transmitirlo desde los entrenamientos", señala.

Diego Jiménez ve con buenos a sus nuevos compañeros porque "los fichajes van a dar un rendimiento alto, nos van a ayudar mucho". Con respecto a la campaña pasada, "el perfil de fichajes que se está realizando es diferente, de jugadores como Sillero o Luis que vienen de clubes con menos entidad que el Recreativo de Huelva y eso hace que vengan con un plus de motivación que quien ya ha hecho mucho en el fútbol no lo trae. Jugar en el Recre es un privilegio, no es un club más. Defendemos al club más antiguo del país".

Acerca del nuevo forma defiende que "este año afrontamos una temporada diferente, con un nuevo formato que va a ser igualmente complicado. Me parece un formato bonito que no te da margen de error ni especulación. Hay 18 jornadas en las que ir al 100x100". Para ello, "tenemos un equipo muy competitivo. Quizá en la parte de atrás nos tenemos que reforzar todavía algo más. Los chavales de la cantera dan un nivel muy alto. Ahora es el míster el que tiene que decidir. Estoy muy contento con la plantilla.