El Club Deportivo Náutico de Punta Umbría destaca sobremanera en la Regata Concesionario

El Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría organizó el pasado fin de semana la emblemática Regata Concesionario, en la que el Club Deportivo Náutico de Punta Umbría ha tenido una destacada participación. El club de la Peguera logró el tercer puesto en la categoría sub 16 masculina, con Iván Vides. Sumó un primer puesto en la sub 13 con Rodrigo Luis González; otro primero con Julia Sabido en la misma categoría pero en féminas. Otro primer puesto en sub 11 con Rafael Vandewalle, y en la misma categoría subió al primer puesto del cajón en féminas con Carla Atenciano.

A todo ello hay que sumar que dos grumetes, Carla Atenciano y Martín Giménez, regatistas muy jóvenes que están en iniciación, han destacado sobremanera, de hecho, Carla logró, a pesar de su corta experiencia el primer puesto en sub 11.

Esto ha hecho al club plantearse la creación de un grupo, llamado grupo rojo, que es el paso previo para formar parte del equipo de regatas, en la intención de hacer un nexo claro y evidente en la cadena de formación que lleva a cabo el club.

Se disputaron todas las mangas previstas por la organización y siempre bajo las más estrictas medidas de seguridad sanitarias. Después de la satisfacción en la Regata Concesionario, el CDNPU ya prepara una nueva edición del Provincial de Óptimst, que tendrá lugar dentro de dos semana en el Real Club Marítimo de Huelva.