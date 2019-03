Deporte con nombre de mujer

Abanderadas del deporte onubense, cada una en su parcela de trabajo que va desde los despachos, a las pistas, pasando por el verde del césped. Estas mujeres son ejemplo de constancia y esfuerzo.

Huelva Información reúne en un reportaje especial a mujeres del mundo del deporte de Huelva. Ellas son: María José Pulido, concejala de Participación Ciudadana, Deporte y Universidad; Carolina Marín, tricampeona del Mundo de Bádminton; Manuela Romero, presidenta del Sporting Puerto de Huelva; Laura García-Caro, atleta onubense; Cinta Rodríguez, jugadora del Sporting Puerto de Huelva, y Lucía Morán, canterana del Recre IES La Orden. Mujeres que huyen de etiquetas que aseguran no llevan a ninguno sitio y que reivindican con su trabajo diario el puesto que les corresponde.

María José Pulido "En la Concejalía hemos roto el techo de cristal tras muchos años"

Concejala de Participación Ciudadana, Deportes y Universidad en el Ayuntamiento de Huelva, es la primera mujer que lleva las riendas de esta Concejalía. Para Pulido es evidente que “el deporte femenino en Huelva está en auge, con muchas mujeres que están destacando en el ámbito deportivo”. La concejal apunta que es “una suerte poder contar con referentes” femeninos en el deporte onubense ejemplos para otras mujeres.

En las Escuelas Deportivas puestas en marcha por el Ayuntamiento “tenemos equipos que no distinguen por género” en una apuesta por la igualdad desde el deporte base. Aunque recalca que “tenemos que seguir potenciando y animando” el deporte femenino. Su liderazgo en la Concejalía “está respaldado por el trabajo de un gran equipo de personas, tanto hombres como mujeres, es un trabajo común y yo me siento valorada a todos los niveles”, pero sí que es verdad que su llegada al Equipo de Gobierno supuso “romper un techo de cristal en áreas que normalmente lideraban hombres. Desde el Ayuntamiento “se va a seguir potenciándolo por que todos somos iguales”. Para Pulido “es absurdo” pensar que hay personas más válidas que otras por cuestión de género cuando “los objetivos son comunes”. Lo principal “es romper esas brechas que nos hemos autoimpuesto”.

Carolina Marín "Es muy importante que se nos siga dando visibilidad"

Referente máximo del deporte onubense, ese que no lleva etiquetas. Carolina Marín abandera el nombre de Huelva en el panorama internacional. Campeona olímpica, tricampeona del mundo y cuatro veces oro el Europeo, ha escrito su nombre con letras de oro en el bádminton mundial, y en la historia del deporte onubense.

Para Marín, el papel que desarrolla la mujer onubense en el deporte “se está notando a todos los niveles” y en muchos ámbitos. El deporte femenino en Huelva está creciendo bastante” y es un orgullo que esto esté ocurriendo en la ciudad. “Creo que es muy importantes que se siga dando visibilidad” al deporte femenino para “seguir consiguiendo éxitos”. La volantista asegura que “por nuestra parte no va a quedar en demostrar el esfuerzo y la constancia que seguimos poniendo” para el presente y para el futuro. Con la mente puesta en su recuperación de la lesión de la rodilla, Carolina Marín destaca por su fortaleza física y emocional en la pista. Deportista de carácter y raza, en la pista y fuera de ella siempre lleva consigo un lema que se ha convertido en forma de vida y que ya traspasa fronteras: “Puedo porque pienso que puedo”.

Manuela Romero “Hemos avanzado pero seguimos en la mitad del camino”

Presidenta del Sporting Puerto de Huelva, sabe lo que es estar en el césped y en los despachos. Exjugadora de un equipo de fútbol que ha visto y ha ayudado a crecer, siente como el fútbol femenino va situándose en el lugar que le corresponde con el paso de los años.

En el deporte femenino onubense “estamos consiguiendo muchas cosas, ha crecido bastante. Ha sido una pena que desapareciera el Conquero” por ejemplo en baloncesto, “pero en todos casi todas las disciplinas hay una mujer onubense referente y le estamos dando éxitos a la ciudad”.

El fútbol femenino, en concreto, ha crecido mucho “desde que yo jugaba en la Universidad, en la que estábamos muy poco valoradas, pero poco a poco nos hemos ido haciendo hueco. Todos hemos evolucionado bastante”. Sin embargo, “aunque se han conseguido muchas cosas todavía existe bastante desigualdad, creo que hace falta más conciencia social, más apoyo de las empresas. Que son los que tienen que volcarse con nosotras”. Para Manuela Romera eso se traduce en que “seguimos avanzando pero aún estamos a mitad del camino. Tenemos que encontrar una apoyo real”. Con respecto al auge de la presencia de niñas en el deporte base y en el fútbol en concreto, Romero destaca que “cuando llegué al club solo estaba el primer equipo, luego el filial y a día de hoy somos 8 equipos los que componen el Sporting Puerto de Huelva, y eso quiere decir que hay muchas niñas que se acercan al deporte que les gusta”.

Laura García-Caro “Una desventaja es el peligro que puede ser salir a entrenar sola”

Una de las atletas onubenses con mayor proyección es sin duda Laura García-Caro. Plata por equipos marcha en el Mundial del China, la sexta en los 20 kms marcha del Campeonato de Europa de Atletismo, no se pone límites ni metas. Con la mente puesta en su participación en Tokio 2020, para García-Caro “el deporte femenino en Huelva, sin duda, está en auge. No hay más que ver la trayectoria de Carolina Marín y su influencia por todo el mundo. Marta Garrido ha sido campeona del mundo de vela o Cinta García que apunta alto para estar en los Juegos. Un sueño con el que nos levantamos todas cada mañana desde hace años”. El pero es que “en los deportes individuales podemos tener mayor o menos visibilidad, en mi opinión, independientemente del género”. Sin embargo, los equipos están en claras desventajas con los equipos. Sin inversión “en el deporte femenino en general es inviable el éxito en el campo”.

Su experiencia como deportista “ha sido grata en el atletismo. Mi deporte está entre los más igualitarios, a nivel de modalidades, competiciones, becas y premios. No he vivido situaciones en las que me haya sentido discriminada por el hecho de ser mujer, aunque destacaría el peligro que puede suponer salir a entrenar sola en esos momentos, si existe desigualdad y jugamos en desventaja”. García-Caro tiene “esperanzas en el futuro del deporte femenino. Hay verdadero talento y cada vez más medallas, en Huelva y a nivel nacional, son ganadas por mujeres”.

Lucía Morán "Todos jugamos por igual en el bádminton”

La más joven de las mujeres que dan voz al deporte onubense es Lucía Morán, de 17 años, jugadora de la cantera del Recre IES La Orden. Una de las volantistas de la entidad albiazul que cosecha mayores éxitos. Su llegada al bádminton fue casi por casualidad. “En el colegio me dijeron de apuntarme a uno de los deportes y elegí el bádminton, después de un año en la escuela pase al Recre IES La Orden donde entreno ahora”, señala.

Que la evolución en la sociedad es notorio se refleja en sus palabras. “Sí que es verdad que había más niños que niñas”, pero el bádminton es un deporte “que da igual qué seas porque todos jugamos por igual, los mismos torneos y campeonatos, y por los mismos puntos y valen lo mismo. Es totalmente igualitario”. Su referente es una mujer, como no es de extrañar, pero además de Carolina Marín “que es un ejemplo para mí” ella se fija más en Haideé Ojeda, jugadora del primer equipo albiazul. “La veo entrenar y es la que más me puede ayudar, la que más está en mi día a día”, afirma.

Con respecto a su futuro, es rápido aún aventurarse pues “ahora compagino el estudio con el bádminton y me gusta competir, pero me veo más estudiante”.

Cinta Rodríguez "Cada vez se nos tiene más en cuenta en todos los niveles”

Campeona de Europa con la selección española sub 19 en 2017. Es pieza clave en la zaga del Sporting Puerto de Huelva. Cinta Rodríguez, futbolista, rehuye de las etiquetas. Para la defensa espartana “las mujeres cada vez nos estamos haciendo ver más en Huelva, y en toda España, ya que antes no teníamos la publicidad que tenemos hoy en día”. En eso tiene mucha culpa la LFP (Liga de Fútbol Profesional) que ha apostado de manera directa por el fútbol femenino. “Veo que cada día nos vamos abriendo más y vamos dando pequeños pasos, en el fútbol y en muchos más deportes”.

Como internacional con el combinado español reconoce que “cuesta un poco más” respecto a las categorías masculinas. “Yo empecé en un equipo de niños y quieras o no es algo complicado”. Pero señala que “a medida que he ido avanzando hemos crecido en apoyos, tanto de la Liga Iberdrola como de patrocinadores que nos están dando a conocer. Hay partidos que son televisados con más afluencia de espectadores. Estamos teniendo un poco más de importancia en todos los niveles” aunque no tanta como el masculino.

A medida que va pasando el tiempo “nos vamos dando cuenta de la importancia de la mujer en el mundo del deporte” y se irá notando cada vez “un poco más”.