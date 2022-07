Davidovich, campeón de la Copa del Rey: "Huelva es para mi como una segunda casa"

Alejandro Davidovich, ganador de la 97 edición de la Copa del Rey de Tenis, la segunda consecutiva que conquista, manifestó que Huelva ya es para él “una segunda casa”.

El tenista malagueño, que se impuso a Carlos Alcaraz por 6-4 y 6-1, se mostró agradeció al público onubense por apoyarle en las tres ediciones en las que ha participado y por el trato que recibe. “Siempre que vengo pongo dos kilos”, dijo en referencia a lo bien que come.

“Se disfruta mucho jugando en esta pista y este año más que nunca al haber más público para disfrutar de este gran tenis”, declaró Davidovich, que alabó al finalista. “Charly es para mí un gran referente, un ejemplo a seguir, porque lo que está haciendo a nivel mundial es grandioso”.

Es por ello que mostró su deseo de que “ojalá pudiese seguir sus pasos en los próximos años, porque tiene tenis para seguir siendo uno de los mejores del mundo”. Agregó que espera que puedan jugar muchas Copas Davis juntos con España y “ganar muchos trofeos”.

“Sois enormes, me encantáis y ojalá pueda volver el año que viene”, acabó diciendo Davidovich, que se llevó una réplica a escala de la Copa del Rey original, trofeo de 1912.

Por su parte Carlos Alcaraz manifestó que para él ha sido “un placer” estar en Huelva y espero que el público disfrutara tanto del tenis de la pista como lo ha hecho él en estos dos días de la ciudad, su gastronomía y la gente. “Ha sido un placer estar con vosotros”, apostilló.

Preguntado por si quiere regresar para tener la oportunidad de la revancha el año que viene, el de El Palmar (Murcia) contestó que “siempre digo que en un año pueden pasar de todo pero me lo he pasado genial y la experiencia no la voy a olvidar nunca, por lo que ojalá pueda volver el año que viene si el calendario lo permite”.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que entregó el trofeo al ganador, se mostró feliz por el hecho de que Huelva haya llenado los graderíos para respaldar la nonagésimo séptima edición de la Copa del Rey y presenciar un duelo que es una “suerte” contemplar.

Cruz dijo que Davidovich, con sus dos victorias, va “camino de ser otro Emilio Sánchez Vicario”, seis veces ganador del torneo y homenajeado con la medalla de oro en esta edición. De Alcaraz dijo que tiene “sentimientos encontrados”, porque les gustaría que viniera en otra ocasión a Huelva pero también habría felicidad por él si llega lejos en Wimbledon en 2023. Por último, alabó la gran labor de la junta directiva del Recreativo de Tenis y le pidió para nuevas ediciones “más público, más nivel y más tenis”:

Cerró el acto el presidente del Recreativo de Tenis, Federico Sánchez de la Campa, que destacó que se ha visto este año “el mejor tenis de los últimos años, con maravillosos jugadores”, que además, “cuando los conoces son increíbles como personas”.