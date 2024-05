David Moreno, del Recre IES La Orden, campeón andaluz de dobles mixtos sub 17

La cantera del Recre IES La Orden se ha erigido una vez más como una de las mejores del panorama nacional y territorial. Lo ha hecho en el Campeonato de Andalucía sub 13 y sub 17 que se ha celebrado en la localidad cordobesa de Montilla, donde David Moreno hizo doblete proclamándose campeón de Dobles Mixtos Sub 17 junto a Rocío García y logrando el bronce en el Individual Masculino, mientras que Natalia Martínez subió al tercer puesto del podio en el Dobles Femenino Sub 17 junto a Martina Jiménez.

Asimismo, los deportistas senior del Club Bádminton IES La Orden volvieron a demostrar el pasado fin de semana que mantienen un excelente estado de forma y que se encuentran entre los mejores de España tras subir al podio en todas las categorías de la modalidad A1 (30-35 años) del Campeonato de España celebrado en la localidad pontevedresa de A Estrada.

El club onubense sumó a su palmarés una medalla de plata y cuatro de bronce. Adrián Márquez y Adrián Acosta se proclamaron subcampeones de Dobles Masculino y Acosta se colgó además el bronce en el Individual Masculino. Por su parte, Ángela Romero consiguió el doble bronce en el Individual Femenino y en Dobles Femenino junto a su compañera Estefanía Márquez. También consiguieron el metal Manuel Jesús Gómez y Estefanía Márquez en Dobles Mixtos.