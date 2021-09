Daniel Aguirre vence en la IV Nocturna de Almensilla

El atleta Daniel Aguirre Moreno, campeón de Europa de duatlón M45 en 2.020, se proclamó vencedor de la IV Carrera Popular Nocturna de Almensilla, prueba celebrada el sábado, día 25, en el municipio de Almensilla (Sevilla), finalizando la carrera 292 participantes.

El villalbero Daniel Aguirre (El Lince-Bonares) completó los 6.000 metros de distancia en 19.55 obteniendo también el primer puesto en veterano A, mientras que el arucitano Israel López Fernández (Triolalla), en la misma categoría consiguió un meritorio cuarto puesto con un tiempo de 20.58 fue décimo de la general.

En categoría menores destacaron los onubenses sumando 4 podios. En sub 12 femenino logró el triunfo la alevín Claudia Ruíz Cortés (Atletismo Curtius), y en masculina metal de plata para Guillermo Aguirre Sotelo (CD Trialcor Villalba). En sub 14 masculina se colgó la medalla de plata el infantil Héctor Jesús Arbelo Álvarez (Atletismo Curtius), clasificándose en cuarto puesto su compañero de club José María Rodríguez Valle. En sub 16 se llevó la presea de plata el cadete Arturo Aguirre Sotelo (Trialcor Villalba).

Por otro lado, la delegación onubense de atletismo estuvo representada en el Campeonato de España 10Km en Ruta, prueba celebrada el sábado, día 24, en Don Benito (Badajoz), donde el melillense afincado en Isla Cristina José Antonio Isla Hernández en categoría M55 se clasificó en 6° puesto con un tiempo de 36.15. El título nacional fué en 29.39 para Abdelaziz Merzougui (Bilbao Atletismo), y en 35.01 para Claudia Estévez (Playas de Castellón).