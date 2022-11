Ismael Contreras y Paula Rodríguez dominan el cross Día Mundial sin Alcohol en Punta Umbría

Los atletas Ismael Contreras Pérez y Paula Rodríguez Rodríguez se proclaman vencedores del V Cross Solidario-ARO Punta Umbría, organizado por la asociación ARO; la prueba de cross country se celebró el fin de semana en el municipio marítimo conmemorando el Día Mundial sin Alcohol, destinando la recaudación a ARO y colaborando la Diputación de Huelva y la delegación onubense de la Federación Andaluza de Atletismo. Tuvo salida y meta en el polideportivo Antonio Gil Hernández.

En la absoluta, podio de veteranos A, con el lepero Ismael Contreras Pérez (Ciudad de Lepe), que se impuso con autoridad en un tiempo de 26:49 sobre los 8 kilómetros de distancia, seguido en 28:03 por Juan Rangel Morón (El Lince-Bonares), y en 29:00 Álvaro Romero Hernández. En femenina ganó con mucha autoridad la puntaumbrieña Paula Rodríguez Rodríguez (Atlético Punta Umbría), concluyendo el recorrido en 31:28 clasificándose en el 16º puesto de la general entre 52 finalistas, seguida en 36:32 y 29º de la general la veterana A Jessica Valdayo Suárez, y en 36:16 y 30º de la general la cadete Evelyn Ariadna Rodríguez de la Paz (Atletismo Ayamonte).

Por categorías los campeones fueron en sub 6 pitufo con Alejandro Rodríguez Rodríguez y Manuela Romero Zamorano; en sub 8 prebenjamín, Valentín Mora Moreno y Jara Rodríguez Carrasca. En sub 10 benjamín Ioan Denis Stefan Dragan y Paula Mateos Moreno; en sub 12 alevín, Ignacio Castro Márquez y Lara Lozano Maldonado (Bicho); y en sub 14 infantil Iván Ortiz Brito (C.D. Fenicios).

En sub 16 cadete vencieron Carlos Gómez González (Bikestore Ayamonte); y Evelyn Ariadna Rodríguez de la Paz (Atletismo Ayamonte); en sub 23 promesa Andrea Rubiano Migens; en sénior José Antonio Marín Díaz (CODA Huelva), y Francis Donoso Rosales; y Paula Rodríguez Rodríguez (Atlético Punta Umbría).

En máster A los mejores fueron Ismael Contreras Pérez (Ciudad de Lepe), Juan Rangel Morón (El Lince-Bonares), y Álvaro Romero Hernández; y Jessica Valdayo Suárez, Karla Patricia Ojeda López, y Sonia Simón Berbel (Atlético Punta Umbría). En máster B, Francisco Javier Hermosín González, Mariano Robles Iglesias (Puntiti Sport Team), y Javi Ortega Rodríguez (Goldfitness-Puntiti); y Beatriz Maldonado Díaz (Bicho).

En máster C, Fernando Soriano Rubio, Sebastián Pomares González (Atlético Punta Umbría), y José Carlos Gómez Vilchez (Atlético Ayamonte); y Sonia Migens Pila, María Esther Ceballos Sáez y Natalia Teresita Márquez Ivacevich. Y en máster D, el portugués Joâo Manuel Lourenço Marques (Campesino Recreativo Futebol Clube-Castro Marim), Francisco Javier Pomares González (Atlético Punta Umbría), y Rafael Amazares Guisado (Triatlón Punta Umbría); y Ana Calado Rodríguez y Catalina Gómez Silvestre (Autónomo Buzo Profesional)