Claudio Pica y Paula Rodríguez se coronan en el Cross de San Silvestre de Guzmán

Los atletas Claudio Pica y Paula Rodríguez Rodríguez se proclaman vencedores del XVIII Cross de San Silvestre de Guzmán, prueba de campo a través del Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Huelva celebrada el domingo, día 18, por el entorno del molino de Vilán, finalizando las carreras 131 atletas.

El veterano A portugués Claudio Pica (Sport Lisboa e Fuseta), que fue segundo en 27:10 en la última edición temporada 2018-2019, en ésta se impuso con mucha autoridad en un tiempo de 27:04, completando cuatro vueltas al circuito para cubrir los 8.000 metros de distancia, seguido en 27:38 por el veterano A triatleta malagueño afincado en Isla Cristina, Santiago Javier Muros Ramírez (DelSur Coop La Palma), que en la jornada anterior resultó vencedor de la Carrera del Pavo de Ayamonte, y tercer puesto del veterano A puntaumbrieño Adrián Andivia Soto (Atlético Punta Umbría).

En femenina ganó con mucha autoridad en 35:17 la sénior puntaumbrieña Paula Rodríguez Rodríguez (Atlético Punta Umbría), mientras la que fue ganadora en 32:22 de la última edición 2018-2019 en está acabó segunda en 36:34, la veterana D sevillana María Belmonte Martínez (Virgen de Belén), y tercera en 38:30 la veterana A puntaumbrieña Jéssica Valdayo Suárez (Atlético Punta Umbría).

Los campeones fueron en sub 6 pitufo Leo Domínguez García (Onubense de Atletismo) y Valeria Álvarez Pérez; en sub 8 prebenjamín Víctor Álvarez Jaldón (Ciudad de Lepe) y Yanira Domínguez Romero (El Lince-Bonares); en sub 10 benjamín Ioan Denis Stefan Dragan y Daniela Gallardo Sánchez (Curtius); en sub 12 alevín Javier Huertas Cachazo (Curtius); y en femenina copó el podio el decano Curtius con Melissa Popovics, Irene Gijón Tirado y Valeria Coronel Oliveira.

En sub 14 infantil, victoria para Héctor Jesús Arbelo Álvarez (Curtius) y Lucía Custodio Francisco (Ciudad de Lepe); en sub 16 cadete, para Sergio Macías da Cruz (Curtius) y Evelyn Ariadna Rodríguez de la Paz (Fenicio); en sub 18 juvenil, para Enrique Rodríguez Abreu (Atletismo Bollullos) y Marta Santos Cortés (Ciudad de Lepe); en sub 20 júnior Mohammed Grioui Benali (Curtius) y Laura Delgado Asencio (Atletismo Corrales); y en sénior vencieron en 27:57 Pablo González Pérez (DelSur Coop La Palma) y en 35:17 Paula Rodríguez Rodríguez (Atlético Punta Umbría).

En máster A los campeones fueron en 27:04 Claudio Pica (Sport Lisboa e Fuseta) y en 38:30 Jéssica Valdayo Suárez (Atlético Punta Umbría); en máster B, en 31:16 el lusitano Décio Pica (Sport Lisboa e Fuseta) y en 48:36 Dalia Ambrosio Alfonso (Ultreya); en máster C, en 28:38 el segundo clasificado la jornada anterior en la Carrera del Pavo de Ayamonte, Alí El Fghir Jiaf (Puntiti Sport), y en 42:32 Yolanda Domínguez Márquez (El Lince-Bonares).

En máster D se coronaron en 33:15 Antonio Jesús Martín Álvarez (Atletismo Puebla) y en 36:34 María Belmonte Martínez (Virgen de Belén); y en máster E, en 34:59 el luso afincado en Lepe Luis Guilherme Teixeira Marta.