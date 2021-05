¡¡El San Roque de Lepe asciende de categoría!!

El San Roque de Lepe es equipo de 2ª División RFEF. El equipo lepero consiguió el ascenso a la nueva categoría tras derrotar con muchos más sufrimientos de los previstos a un Xerez DFC que llegaba a la cita ya ascendido, y favorecido por la derrota del otro Xerez, el de toda la vida, en Puente Genil. Dos goles de Nané le han servido al equipo entrenado por Antonio Fernández Rivadulla para lograr un éxito que durante muchos minutos estuvo en duda, pero que al final acabó llegando.

La primera sorpresa del partido estuvo en el once inicial aurinegro en el que no estaban ni Abeledo ni Becken. En el caso del central era previsible tras la lesión sufrida el pasado miércoles en el partido ante el Xerez CD, no así en el caso de Abeledo al que unas molestias de última hora le impidieron salir en el equipo titular, aunque sí estaba en el banquillo por si podía aportar parte de su calidad en el tramo final del encuentro. También salía Pérez Herrera en el Xerez DFC, algunos por obligación a causa de sanciones o lesiones, pero también otros para premiar a algunos jugadores que han tenido menos minutos a lo largo de la temporada, entre ellos el portero César.

Como era de esperar, el San Roque salió queriendo tomar la iniciativa desde el comienzo del partido, aunque el primer tiro con peligro lo tuvo el conjunto jerezano en el minuto 5 con un disparo raso de Goma desde el borde del área tras un mal despeje de la defensa local que acabó deteniendo David Robador con algún que otro apuro. La respuesta lepera vino con una buena jugada de Camacho dentro del área visitante que remató alto Nané de cabeza en posición muy forzada.

Las intenciones ofensivas del San Roque se encontraron con un Xerez DFC muy bien plantado que poco a poco fue igualando el dominio inicial lepero y en algunas fases del primer periodo incluso llevando el control del juego. Una falta en el lateral del área local en el 27 le permitió a Antonio Jesús efectuar un lanzamiento con mucho peligro que obligó a David Robador a meter una buena mano cuando el balón buscaba la escuadra.

Hasta la media hora de partido no hizo el San Roque trabajar a César para mantener su portería imbatida. Nané se llevó un balón en velocidad a la contra, superó a su marcador pero su disparo algo escorado se encontró con una buena intervención del portero jerezano. Fue la primera de una serie de llegadas locales sobre el área rival, casi siempre por banda izquierda. Dos centros casi consecutivos de Juan Gómez desde esta banda llevaron el peligro sobre el área del Xerez, pero primero Borja Jiménez erró en su remate cuando se encontraba en buena posición en el punto de penalti, y en la segunda, Pablo Ortiz remató llegando desde atrás, pero su disparo se estrelló con el cuerpo de un defensa cuando buscaba la portería de César.

Con la grada más pendiente de las noticias que llegaban desde Lucena y desde Puente Genil, malas en el primer caso, pero muy buenas en el segundo, comenzó la segunda mitad en el Ciudad de Lepe. La derrota momentánea del Xerez CD y el triunfo del Ciudad de Lucena en esos momentos dejaba el ascenso lepero a expensas de un solo gol. Ese gol llegó en el minuto 52 cuando Fernandito atravesó a toda velocidad el campo jerecista y cedió a Nané para que el delantero aurinegro encarase y dejase atrás a César y marcase a puerta vacía el gol que abría la puerta del ascenso del San Roque.

Ya solo quedaba mantener este resultado y si fuera posible ampliarlo para evitar accidentes de última hora. Quedaban muchos minutos por delante, pero las noticias que llegaban desde tierras cordobesas hacían indicar que la derrota del Xerez CD y la victoria del Ciudad de Lucena parecían encarriladas.

Ese accidente que nadie quería llegó en el minuto 70 con un disparo lejano de Pepe Sainz que se le escapó de las manos a David Robador entrando el balón mansamente en la portería del San Roque ante la incredulidad de todos los presentes en el Ciudad de Lepe.

Todavía un susto más para el San Roque en el minuto 82 con un remate de cabeza de Antonio Sánchez que salió cerca de la escuadra, pero el fútbol quiso ser justo con la gran temporada realizada por el equipo lepero y solo un minuto después de ese susto, de nuevo Nané se vistió de héroe para recoger un rechace del portero tras una gran jugada de Tomy Montenegro y anotó el segundo gol para el San Roque que, ahora sí, era el gol del ascenso a 2ª División RFEF.

Todavía quedaba un último susto con una volea de Antonio Jesús que salió muy cerca de la escuadra izquierda de la puerta lepera ya pasado el minuto 90, pero ya el marcador no se movió más y la fiesta se desató en el césped y en las gradas del Ciudad de Lepe tras el pitido final del árbitro del partido.

FICHA TÉCNICA

C. D. SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Juanjo Mateo, Alex Carmona, Antonio López, Juan Gómez; Joel, Pablo Ortiz (Javi Medina, 67’), Camacho (Miguel Reina, 51’); Fernandito (Abeledo, 67’ (David Rodríguez, 84’)), Nané, Borja Jiménez (Tomy Montenegro, 51’).

XEREZ D. F. C.: César; Hugo (Bruno Herrero, 60’), Junior, Basto, Fran Ávila; Adri Rodríguez (Edet, 77’); Baeza (Padilla, 83’), Antonio Jesús, Goma, Jacobo (Pepe Sainz, 60’); Máyor (Antonio Sánchez, 60’).

ARBITRO: Expósito Jaramillo, auxiliado por Gómez Beltrán y De Santisteban Adame. Expulsó a Nané por dos amarillas mostradas en las celebraciones de cada uno de sus dos goles. Además mostró amarilla al aurinegro Juan Gómez.

GOLES: 1-0, Nané (52’). 1-1, Pepe Sainz (70’). 2-1, Nané (83’).

INCIDENCIAS: Partido de la 6ª jornada de la segunda fase de la Liga en el grupo X de Tercera División, fase de ascenso, disputado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de 800 espectadores. Antes del comienzo del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de la madre del directivo aurinegro Juan Sánchez Camacho, fallecida recientemente. El San Roque de Lepe le ofreció el pasillo de honor a los jugadores del Xerez DFC, ya ascendidos y campeones definitivos del grupo X de Tercera División.

