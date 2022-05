El Sporting Huelva acusa las bajas y la falta de puntería y cae en Sevilla (3-1)

Un Sporting Club de Huelva plagado de bajas ha roto su racha de encuentros sin perder de las últimas 3 jornadas al caer por 3-1 en su visita al Sevilla F.C. Las locales comenzaron creando peligro en el minuto 2 con una jugada de Toni Payne que abortó la zaga onubense. Cuatro minutos después cabeceó un saque de esquina Jessica Martinez ajustado al palo, pero metió la mano Emily Dolan para enviar de nuevo a córner. Jessica Martínez adelantó a las locales tras aprovechar un rechace después de una jugada de Toni Payne.

Afortunadamente, solo tres minutos después aprovecharía Fatou Kanteh para hacer el 1-1 con un disparo en el área ajustado al palo. Volvió a la carga el Sporting con un centro desde la línea de fondo de Hannah Keane al que no llegó Amanda Edgren (22').

Patri Ojeda buscó el 1-2 con un libre directo que acabó en las manos de Sullastres (38'), mientras que contestó Karen Araya con un disparo lejano que detuvo Emily Dolan (40'). El conjunto onubense se acercó en el tramo final de la primera parte con un centro de Freja que no encontró a Mayra Ramírez al llegar antes Esther Sullastres a la pelota, e instantes después con una falta sobre Mayra Ramírez que colgó Kristina Fisher y que no pudo rematar en el área Patri Ojeda al ser agarrada por una defensora. No señaló Paola Cebollada López infracción alguna, como tampoco señaló una clara falta fuera del área de la guardaemta Esther Sullastres, que derribó a la colombiana en un mano a mano (46+).

La segunda parte comenzó con un centro al área de Amanda Edgren a Mayra Ramírez que cortó Débora García (48') y un córner cabeceado por Patri Ojeda, aunque detuvo el balón Esther Sullastres (56'). La guardameta sevillista también detuvo un cabezazo en el área de Mayra Ramírez un minuto más tarde.

El Sporting Huelva lo intentaba pero no estaba acertado para hacer el segundo gol, como en un autopase de Fatou Kanteh que le sirvió para marcharse de Rosa Otermín y acabar forzando un córner que no tuvo consecuencias en el marcador (62'). Solo un minuto después, un magnífico centro de Hannah Keane lo acabó rematando muy ajustado Fatou Kanteh, pero metió la mano junto a la cepa del palo Esther Sullastres para desviar la pelota a córner y evitar el 1-2. También tuvo una buena oportunidad de marcar el equipo onubense tras un pase interior al área de Amanda Edgren a Hannah Keane, que se equivocó al intentar devolver el esférico ante la llegada de Amanda Edgren y Castelló (72').

Precisamente la capitana protagonizó un gran pase a nueve minutos para el final con destino a Mayra Ramírez, cuyo centro interceptó con la mano en el área Lucía Ramírez. La colegiada no señaló la pena máxima y el balón continuó en juego, tanto que aun así pudo acabar el balón el gol, ya que el balón salió por la línea de fondo a saque de esquina a pocos centímetros de la portería.

Sin embargo, el Sporting Club de Huelva acabó pagando caros los errores arbitrales y la falta de puntería propia. Eli del Estal, al cabecear un centro al área marcó el 2-1 ante la salida de Emily Dolan (84'). Solo cuatro minutos más tarde, la propia Eli del Estal hizo el 3-1 definitivo tras aprovecharse de un rechace para volver a perforar la portería sportinguista. Todavía habría una ocasión más, protagonizada por Mayra Ramírez, para intentar recortar distancias, pero el disparo de la delantera sportinguista lo envió a saque de equina Esther Sullastres (89').

El Sporting Club de Huelva descansará mañana lunes y volverá a los entrenamientos a las 10:00 horas del martes en Pérez Cubillas para comenzar a preparar la última jornada de liga, que disputará ante el Madrid C.F.F. el domingo 15 en los campos federativos de La Orden en horario por confirmar.

Ficha técnica

SEVILLA FÚTBOL CLUB: Esther Sullastres, Lucía Ramírez, Isabella Echeerri, Jessica Martínez (Michele Vasconcelos, 70'), Ana Franco (Eli del Estal, 70'), Toni Payne (Inma Gabarro, 83'), Karen Araya, Rosa Otermín, Débora García, Klára Cahynová (Almudena Rivero, 83'), Natalia Gaitán (Nagore Calderón, 58').

SPORTING CLUB DE HUELVA: Emily Dolan, Ana Carol, Vanesa Santana, Fatou Kanteh, Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Hannah Keane, Patri Ojeda, Castelló, Freja y Amanda Edgren (Judith Luzuriaga, 76').

GOLES: 1-0 Jessica Martínez (15'). 1-1 Fatou Kanteh (18'). 2-1 Eli del Estal (84'). 3-1 Eli del Estal (88').

ÁRBITRO: Paola Cebollada López (c. aragonés). Amonestó a las locales Débora García (37'), Jessica Martínez (38') e Isabella Echeverri (57') y a las visitantes Freja (25') y Hannah Keane (26').

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 29ª jornada de la Primera Iberdrola disputado en el campo Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN