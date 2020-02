El Recreativo IES La Orden acaba la Liga como líder tras derrotar al Alicante (5-2)

De diez. El Recreativo Bádminton IES La Orden ha finalizado la fase regular de la TOP8 LaLigaSports como líder y con el factor cancha a su favor de cara a la final tras ganar al Alicante -no sin dificultad- por 5-2 en el Andrés Estrada. De esta forma, el conjunto albiazul logra su primer objetivo antes de pelear por el séptimo título. Su rival en la final será el Rinconada, disputándose el partido de ida en tierras sevillanas el día 14 de este mes, y la vuelta el 28 en Huelva (ambos sábado), salvo cambio de última hora.

En esta ocasión, Paco Ojeda volvió a variar en su alineación y apostó por Pablo Abián y Belén Rodríguez para el dobles mixtos, Haideé Ojeda y Telma Santos en el caso del femenino y Víctor Martín y Adrián Márquez para el masculino. En los individuales, Telma Santos, Adrián Márquez, Haideé Ojeda y Pablo Abián fueron los protagonistas.

Para dar comienzo al duelo, Pablo Abián y Belén Rodríguez se midieron a Alberto Perals y Ana Ramírez en el dobles mixtos. En esta ocasión, la dupla recreativista pareció no funcionar, y cayó en el primer set por 16-21. En el segundo set, Abián y Rodríguez hicieron todo lo posible por darle la vuelta a la situación, pero volvieron a perder, esta vez, por 17-21.

Con este revés en el marcador, el IES La Orden buscó sus fuerzas en el dobles femenino y masculino. Telma Santos y Haideé Ojeda tuvieron como rivales a Ana Caballero y Adika Carulla, a las que doblegaron con facilidad en el primer set por 21-11. Esta misma fuerza les ayudó a ganar el segundo set, en el que no dejaron espacio a las alicantinas, que perdieron por 21-10.

En paralelo, Víctor Martín y Adrián Márquez quisieron dejar constancia de su calidad. Ambos se midieron a José Luis Martín y Alberto Perals, que en el primer los doblegaron por 15-21. A pesar de ello, Martín y Márquez no dejaron de luchar, lo cual les dio sus frutos porque vencieron en el segundo set por 21-6, obligando a Perals y Martín a disputar el tercer set, donde cayeron un amplio 21-10, que dio la victoria a los chicos del IES La Orden.

Ya en los individuales llegó el turno de Telma Santos y Adrián Márquez. De esta forma, la portuguesa brilló como en cada encuentro, en esta ocasión, frente a Nikol Carulla, a la que ganó por 21-13 en el primer set. En el segundo, la diferencia entre ambas fue aún mayor, ya que a Santos no se le escaparon las oportunidades y venció por 21-9. Por su parte, Adrián Márquez lo tuvo más complicado ante Miguel Esteve. El onubense no pudo superarlo en el primer set y cayó por 13-21, mientras que en el segundo set -que fue interrumpido por un problema físico de Esteve-, el alicantino ganó a pesar de no jugar cómodo por 15-21.

A falta de un punto para ser el vencedor de la jornada, el IES La Orden depositó en dos de sus grandes pilares, Pablo Abián y Haideé Ojeda, toda su confianza. Pablo Abián retó a José Luis Martín a un duelo de altura, donde el volantista de Alicante estuvo cerca del recreativista en ocasiones, pero terminó perdiendo por 21-13. Ya en el segundo set, el margen fue mayor, ya que Abián arrasó por 21-10, dando la victoria a su equipo.

Por último, y como un partido inusual, Haideé Ojeda se plantó sobre el tapiz para medirse a Ana Ramírez. A pesar de no ser su modalidad, la albiazul sacó garra y mostró su talento, llegando a dejar fuera de juego a su rival, a la que doblegó por 21-17. En el segundo set, la calidad de Haideé Ojeda volvió a estar presente, lo que le hizo ganar por 21-12, cerrando de una forma brillante la fase regular.

Líder de la clasificación y con el factor cancha a su favor, el IES La Orden ya se prepara para una nueva final con ilusión, ganas por hacerse con su séptimo título nacional.

CLASIFICACIÓN