El Ciudad de Huelva mantiene el liderato tras sumar un triunfo muy trabajado (65-71)

El Ciudad de Huelva se mantiene en lo más alto de la clasificación tras imponerse en su visita al Real Betis por 65-71 en un partido correspondiente a la jornada 14 del grupo DB de la Liga EBA; los pupilos de Pedro Vadillo suman su sexta victoria consecutiva y continúan sin conocer la derrota como visitantes.

El equipo onubense tuvo que ponerse el mono de trabajo, ya que no tuvo la solidez ni la inspiración de los encuentros anteriores; además, acusó la baja del pívot Sebas Domínguez, fundamental en el juego interior por su capacidad reboteadora e intimidación. Tras estar mucho tiempo a remolque en el marcador, tomó la iniciativa en el tercer cuarto con un parcial de 4-12, logrando una renta que supo administrar hasta el final, aunque siempre con el conjunto verdiblanco cerca en el marcador.

El conjunto onubense se colocó como líder real del grupo tras vencer la jornada pasada a la Gymnástica Portuense redondeando una semana mágica en la que también superó al Huelva Comercio y al Peñarroya. Ahora se consolida en los puestos de privilegio con un balance de 11 partidos ganados y 1 perdido, por delante del Huelva Comercio con 10-1 (esta semana ha tenido turno de descanso) y del Sagrado Corazón Cáceres, que arrancó la jornada con 10-2.

El partido comenzó con un Ciudad de Huelva desconocido, sobre todo en ataque, perdiendo varios balones, forzando demasiado algunas acciones y fallando lanzamientos cómodos, lo que permitió al Real Betis marcharse en el marcador (12-4). Sólo fue necesario un minuto de buen juego para restablecer el equilibrio (12-10), pero en el tramo final de estos primeros 10 minutos volvieron los errores y los hispalenses aprovecharon los regalos para acabar con 22-19. Sorprendentemente, una de las mejores armas de los onubenses no había hecho acto de presencia: 0/4 en triples.

En el inicio del segundo cuarto se mantiene la misma tónica: igualdad y mejor las defensas que los ataques. Al Ciudad de Huelva le cuesta mucho superar la intensidad de su rival, y aunque ha mejorado atrás, los minutos pasan sin apenas movimiento en el electrónico (24-21 tras cuatro minutos, con un parcial de 2-2). El primer triple del partido es verdiblanco (30-23, minuto 15) y poco después Vadillo pide tiempo para recomponer a su equipo. Un triple de Montaner con tiro adicional convertido despierta al Ciudad de Huelva de su letargo (32-29). Al igual que sucedió al final de primer cuarto, al encuentro le falta continuidad y los tiros libres pasan a ser protagonistas, llegándose al descanso con 39-38.

El Ciudad de Huelva mantiene sus opciones pese a su bajo porcentaje de triples (1/7 por 1/10 del Betis) y pese a que ha concedido demasiadas segundas opciones en su aro (21-14 en rebotes).

Tras el descanso despertó Cebolla con dos triples que ponen por delante al Ciudad de Huelva (41-44). Otro triple, ahora de Montaner, culmina un parcial de 4-12 y obliga al técnico local a parar el partido (43-50). La dinámica ha cambiado, los onubenses juegan más sueltos con el marcador a favor, los triples ya entran y en defensa han aumentado un punto su intensidad. Postigo, desde el tiro libre, eleva la renta a diez (44-54, m. 26). Cuando mejor lo tenía el conjunto onubense no termina de rematar la faena y da vida al equipo local (51-57), acabando los primeros 30 minutos con 52-59.

El último cuarto arranca con los visitantes atascados en ataque (2 puntos en 4 minutos) y los locales acercándose peligrosamente (58-61), lo que obliga a Vadillo a pedir tiempo. El Ciudad de Huelva sigue viviendo de las rentas hasta que un triple Víctor Pérez le da oxígeno (58-64 a 4 minutos de la conclusión). Cebolla y Blanco fallan sendos triples para dar la puntilla al choque, pero la sequía verdiblanca permite no pasar agobios (60-64, m. 38). Una canasta de Postigo vale medio triunfo (60-66 a 1.19). El Betis quema su último cartucho con un triple (63-66) al que responde de inmediato Cebolla con la misma moneda (63-69 a 48 segundos). No se entregan los verdiblancos (65-69), pero Víctor Pérez, desde la personal, no falla (65-71), acabando con las esperanzas locales y asegurando una victoria sufrida, pero que mantiene al Ciudad de Huelva como líder (65-71).

La próxima jornada el Ciudad de Huelva recibe al CB San Fernando, el sábado a las 20:00 en el polideportivo Andrés Estrada.

ESTADÍSTICAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN