El Ciudad de Huelva se coloca como líder real tras conquistar una nueva victoria (77-52)

El Ciudad de Huelva ha sumado su quinta victoria consecutiva tras imponerse al Gymnástica Portuense por 77-52 en un partido disputado a puerta cerrada en el polideportivo Andrés Estrada dentro de la 13ª jornada del grupo DB de la Liga EBA.

El conjunto onubense se coloca en la cabeza de la clasificación, siendo el líder real con 10 partidos ganados y sólo uno perdido (Cáceres tiene un partido más, con 10-2), el mismo balance que el Huelva Comercio (Enrique Benítez), al que derrotó el pasado jueves en un intenso derbi por 65-63.

El encuentro se presentaba muy asequible ya que enfrente estaba el colista, que todavía no conoce la victoria. Los pupilos de Pedro Vadillo no necesitaron la intensidad y la defensa del pasado jueves, y en ciertos momentos acusaron desgaste físico y mental del derbi, pero fueron superiores a un rival que no bajó los brazos, pero limitado en facetas ofensivas.

El encuentro comenzó muy espeso; los onubenses no encuentran a sus tiradores y la Gymnástica, sin hacer nada del otro mundo, sigue ahí (4-3, minuto 5), hasta que un triple y un robo de Montaner propician el primer despegue (9-3). Bastaron unos segundos de inspiración del Ciudad de Huelva junto a la falta de recurso de los visitantes en ataque para cerrar el cuarto con 23-11.

El segundo cuarto arrancó igual que el primero, con muchos errores, imprecisiones, fallos en el tiro y poca calidad; pasan los minutos y el marcador apenas se mueve (29-17). Pedro Vadillo devuelve a la pista a Víctor Pérez y Cebolla tras muchos minutos en el banquillo, pero la mejoría no llega (29-21). De nuevo Montaner, con una jugada de listo y con dos asistencias, lidera una nueva escapada (38-23).

El Ciudad de Huelva apuesta por la zona que tan buen resultado le dio en el derbi del jueves, pero sin tanta efectividad, llegándose al descanso con 42-30.

La sequía local tras el descanso (2 puntos en 4 minutos) la aprovecha la Gymnástica Portuense para alimentar sus opciones (44-36), pero sendos triples de Blanco y Víctor Pérez devuelven la tranquilidad (50-36). A partir de ahí los tiros libres centran el protagonismo, llegándose al final de los primeros 30 minutos con la máxima renta local (59-43).

En los primeros minutos de último cuarto el Ciudad de Huelva se limitó a mantener la diferencia, pero un triple visitante obliga a Pedro Vadillo a pedir tiempo para evitar que un partido que está en la mano pueda complicarse (61-50, m. 34); el técnico mete en pista a un quinteto veterano y las aguas vuelven a su cauce (67-50). El conjunto visitante se descompone en los minutos finales, recibiendo varias técnicas, y la diferencia sube a los 20 puntos, propiciando un tranquilo final de encuentro para un Ciudad de Huelva que sigue en la cumbre.

Destacar el dominio local en el rebote (50-42, con 10 de Sebas) y la diferencia de acierto en los triples, con 8/21 los locales y 2/22 los visitantes.

La próxima jornada el conjunto onubense visita al Real Betis (sábado, 18:00).

ESTADÍSTICAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN