El Ciudad de Huelva se lleva un derbi onubense de muchos quilates (65-63)

El Ciudad de Huelva se llevó el derbi onubense de la Liga EBA en un duelo de infarto que no se resolvió hasta el último segundo. Los locales se colocan con un balance de 9 partidos ganados y 1 perdido, mientras el Huelva Comercio (Enrique Benítez) se mantiene como líder con 10-1 tras sufrir su primera derrota. Ambos equipos reafirman sus opciones de acabar entre los dos primeros puestos que dan derecho a pelear por el ascenso de categoría.

El encuentro resultó intenso, con alternancia en el marcador y sobre la bocina los visitantes tuvieron un tiro para forzar la prórroga que no entró. Las defensas se impusieron a los ataques y ambos equipos supieron explotar al máximo sus virtudes; en los locales, el tiro exterior (10/31 en triples), liderado por Víctor Pérez (máximo anotador del encuentro con 19 puntos) y Cebolla (15). Los visitantes, los tiros de dos (22/44) y el dominio del rebote (35-42, con 16 de Schetzle). Ambos equipos recuperaron a sus bases para este duelo, ya que Postigo y Seguí no pudieron jugar la pasada jornada.

El Ciudad de Huelva comienza más entonado, seleccionando mejor sus ataques y anotando triples que obligan a Gabriel Carrasco a pedir tiempo muerto cuando sólo se llevan tres minutos y medio (11-2). La defensa del Huelva Comercio sube un punto su intensidad, mejora su acierto en ataque, domina el rebote y el marcador se aprieta (13-10). Un triple de Víctor Pérez acaba con la sequía local, pero los visitantes siguen viendo aro con facilidad y ahora es Pedro Vadillo el que tiene que pedir tiempo para reconducir la situación (16-14). Víctor Pérez y Cebolla dan oxígeno a los locales, que cierran el primer cuarto con ventaja: 26-18.

Los segundos 10 minutos se inician con ambos equipos espesos en ataque hasta que Víctor Pérez, con otro triple, rompe más de dos minutos de sequía. Con 29-20 los locales apuestan por dos bases en pista y por una zona que los visitantes rompen en tiros de dos y con contragolpes dada su falta de efectividad en los triples (29-25). A continuación llegan minutos de desconcierto en ambos equipos y Pedro Vadillo vuelve a reunir a sus jugadores, que se estrellan una y otra vez ante los pivots visitantes, llegándose al descanso con 33-29.

El derbi discurre por los cauces previstos, con un Ciudad de Huelva apostando por los triples (7/17) y un pobre 4/7 en tiros de dos, mientras el Huelva Comercio se descanta por acciones más cerca del aro (13/25) mientras está negado en la larga distancia (0/12).

Las defensas mandan sobre los ataques en los primeros minutos de la reanudación y una canasta de Schetzle pone por delante al Huelva Comercio (33-34), que ha parado a los exteriores de un conjunto local que suma más de 4 minutos sin anotar, obligando a Pedro Vadillo a pedir tiempo muerto. El encuentro se iguala (más en errores que en aciertos), y dentro de la oscuridad el conjunto de Gabriel Carrasco ve algo más de luz para marcharse al final del tercer cuarto con 41-47 gracias a un inspirado Seguí (7 puntos consecutivos, de ellos un triple que acababa con un nefasto parcial de 0/20).

En los últimos 10 minutos Seguí mantiene la inspiración (3/3 en triples) para mantener a su equipo al mando y romper con la zona que tanto daño le hizo anteriormente al Huelva Comercio. El partido sube de revoluciones y los locales se acercan (53-55), pero ahora Ristori toma el relevo para evitar la remontada local (57-61 a cinco minutos de la conclusión). A 2:55 el partido está en el aire tras un triple de Cebolla (62-63).

El partido entra en su fase caliente y la pelota quema; dos minutos sin anotar y Postigo que culmina la remontada con una canasta que pone el 64-63 a 48 segundos. El triple de Seguí no entra; a continuación el Ciudad de Huelva pierde el balón al sacar de fondo a 27.5 segundos; Seguí se le juega y vuelve a fallar; de inmediato comete la quinta y Vadillo agota sus tiempos a 9 segundos con ese 64-63 que parece inamovible. Víctor Pérez mete un tiro libre (falla su primer tiro libre en toda la competición) y el Huelva Comercio que falla su última posesión sobre la bocina, cerrando un partido que no decepcionó.

Este fin de semana el Ciudad de Huelva recibe al colista Gymnástica Portuense (sábado, 20:15 en el Andrés Estrada), mientras el Huelva Comercio tiene turno de descanso.

ESTADÍSTICAS

RESULTADO Y CLASIFICACIÓN